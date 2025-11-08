Donna al nono mese di gravidanza muore in un incidente stradale sull'A22

Sgomento per la morte di Stefania Palmieri, 36 anni modenese, incinta al nono mese. A breve sarebbe nato il bambino che portava in grembo. L'incidente stradale che le è costato la vita è avvenuto sulla A22 tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca. L'auto della donna si è scontrata, per cause da chiarire, contro un mezzo pesante che la precedeva. La 36enne è morta sul colpo e i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso della donna che era incinta al nono mese.

Chi era Stefania Palmieri

Laureatasi a Milano nel 2017 alla Bocconi in giurisprudenza, la donna viveva a Padova e lavorava a Dolo (Venezia) per una azienda di scarpe: era direttrice delle risorse umane.

Il ricordo straziante del padre

Beniamino Palmieri, noto chirurgo ed ex professore universitario, ha così ricordato la figlia tragicamente scomparsa: “Aveva la gioia negli occhi di chi aspetta un figlio, una vita che si stava realizzando pienamente con la maternità, il lavoro che amava, i tanti affetti. Un’altra vita, invece, che doveva nascere. Quella di suo figlio, mio nipote. Mancava solo una settimana, Stefania lo aspettava con grande gioia. Una tragedia che purtroppo fatico a realizzare, non ci sono davvero parole. Stava andando a trovare alcuni suoi parenti. Poi è arrivata la chiamata. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per entrambi".



Le parole del sindaco

“Ogni parola sembra insufficiente a fronte dell'incidente stradale che è costato la vita a una giovane donna al nono mese di gravidanza”. Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Stefania Palmieri, la giovane donna incinta deceduta in un tragico incidente stradale. “A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Modena, esprimo il mio più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Stefania Palmieri in questo momento di terribile dolore.

