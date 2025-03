Dramma ad Alessandria, bimbo di due anni precipita dal terzo piano: è gravissimo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un terribile episodio quello avvenuto oggi ad Alessandria, dove un bimbo di soli due anni versa in gravi condizioni dopo essere precipitato dalla finestra di casa. Il piccolo è stato trasportato di corsa al pronto soccorso, ma stando alle ultime informazioni riferite, la situazione è critica.

Secondo quanto riportato sino ad ora, il fatto si è verificato questo pomeriggio - lunedì 10 marzo - in un appartamento sito nel quartiere Cristo di Alessandria. La famiglia del bambino, infatti, abita in una delle case popolari di via Gandolfi. Al momento del dramma il piccolo si trovava in casa con la madre e il fratellino neonato. La madre stava allattando quest'ultimo quando il figlio più grande si è avvicinato alla finestra ed è caduto nel vuoto, facendo un volo di ben tre piani. Questa versione, ovviamente, deve essere confermata.

L'allarme è stato dato subito e sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118, che hanno stabilizzato il bimbo per poi caricarlo in ambulanza e trasportarlo in emergenza al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Alessandria. Oltre all'ambulanza era presente anche un'automedica. In queste ore il personale sanitario sta facendo il possibile per salvare il piccolo, che tuttavia versa in gravi condizioni.

Del caso sono stati informati anche i carabinieri della stazione locale, che hanno raggiunto l'abitazione per effettuare un sopralluogo. Al momento non si conoscono le esatte dinamiche della vicenda, sulla quale stanno cercando di fare chiarezza gli inquirenti.

Stando alle ultime informazioni trapelate, sarebbe stata la, che abita nell'appartamento limitrofo, ad accorgersi della caduta. Alla vista del nipoteino a terra, la donna è corsa in cortile per cercare di aiutarlo, comprendendo subito la gravità della situazione.