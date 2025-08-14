Abbonati
In evidenza
Cronaca locale

Bolzano, due neonati prematuri morti in poche ore. Si sospetta un'infezione batterica

L'ipotesi più accreditata è che i piccoli siano stati infettati da un batterio: le indagini degli inquirenti sono in corso

Bolzano, due neonati prematuri morti in poche ore. Si sospetta un'infezione batterica
00:00 00:00

- Notizia in aggiornamento -

Si indaga all'ospedale di Bolzano dopo la tragica morte di due neonati prematuri. I piccoli hanno perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro, e questo ha subito portato a pensare che i decessi possano avere un qualche tipo di collegamento. La notizia è stata riportata dal sito di Rai Sudtirol. A quanto pare il primo bambino è morto lo scorso martedì 12 agosto. Nella notte di mercoledì, purtroppo, è spirato anche il secondo piccolo.

I neonati, entrambi prematuri, si trovavano ricoverati nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale.

Al momento si ritiene che a causare le morti sia stata un'infezione da batterio. Si parla della Serratia, patogeni capaci di sviluppare infezioni resistenti a molti antibiotici.

Per timore di una propagazione, gli altri piccoli pazienti sono stati trasferiti in un altro reparto.

Sul caso l'azienda sanitaria ha già avviato un'indagine interna. Intanto indagano anche le autorità locali.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica