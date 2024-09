Il volo dalla finestra della scuola prima della campanella. Grave un 16enne a Torre del Greco

Ascolta ora 00:00 00:00

Choc questa mattina in una scuola superiore di Torre del Greco, nella provincia di Napoli. Un ragazzo di 16 anni, infatti, è precipitato dal secondo piano dell'edificio che ospita l'istituto, e adesso versa in gravissime condizioni, tanto che si parla di pericolo di vita. Chiaramente ancora non è possibile sapere che cosa sia accaduto: le dinamiche della vicenda devono ancora essere ricostruite.

Il dramma

Secondo quanto riferito sino ad ora, il terribile episodio si è verificato questa mattina presso l'istituto superiore E. Pantaleo di via Cimaglia, a Torre del Greco. A quanto lo studente di 16 anni sarebbe precipitato dal secondo piano dello stabile prima ancora che cominciassero le lezioni della mattina. L'adolescente sarebbe caduto da una delle finestre dell'aula della classe da lui frequentata.

Gli insegnanti hanno dato subito l'allarme e sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione locale. Sul posto è arrivata di corsa anche un'ambulanza del 118 e agli operatori sanitari le condizioni dello studente sono subito apparse molto serie. Una volta stabilizzato, il 16enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli, dove si trova tutt'ora ricoverato. Le notizie che arrivano non sono incoraggianti: a quanto pare il giovane è gravissimo e lotta fra la vita e la morte.

Le indagini

I carabinieri hanno già cominciato ad effettuare i primi rilievi all'interno e all'esterno della scuola. Per il momento le dinamiche dell'accaduto non sono affatto chiare. Lo studente ha agito da solo? Si è trattato di un tentato suicidio? Oppure la vicenda nasconde altro? A queste domande potranno rispondere solo gli inquirenti al termine delle loro indagini. Per ora viene detto che lo studente si è avvicinato da solo ad una delle finestre che si affacciano su via Cimaglia.

Stando a quanto riportato dal portale online Internapoli.it, il 16enne, iscritto al terzo anno, sarebbe ipovedente.

Luigi Mennella, sindaco di Torre del Greco, e l'assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino sono in contatto con il dirigente scolastico. L'amministrazione comunale è vicina alla scuola e pronta a collaborare. L'intera comunità scolastica è sconvolta.

Il ragazzo sta subendo un intervento chirurgico.