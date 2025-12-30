Due feriti e un centinaio di persone bloccate: paura sulla funivia di Macugnaga

Si sono vissuti attimi di terrore nella mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, sulla funivia di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) a causa di un incidente che si è verificato presso la stazione dell'impianto di risalita che porta al Passo del Monte Moro a 2868 metri di quota. Secondo quanto riferito dai soccorritori, tuttora impegnati a ripristinare le condizioni di sicurezza e ad aiutare le persone in difficoltà, ci sono due feriti e un centinaio di passeggeri bloccati.

L'incidente sarebbe stato causato da un errore in manovra nelle fasi di arrivo alla stazione: la funivia, presumibilmente per via dell'eccessiva velocità, ha subito una brusca frenata d'emergenza che ha provocato il ferimento di due escursionisti e l'interruzione del servizio su tutta la linea. I due feriti, i quali al momento dell'arrivo della cabina e dell'impatto si trovavano nella zona di arrivo, sono stati soccorsi da un medico e un infermiere che per caso si trovavano sul posto, e quindi trasportati in ospedale tramite elisoccorso per ricevere adeguate cure.

La violenza dell'urto ha fatto temere che potessero esserci ripercussioni sull'impianto, per cui in via precauzionale la funivia è stata fermata, lasciando numerosi escursionisti e sciatori bloccati nelle cabine e nella stazione in cima al Monte Moro nell'attesa che i tecnici verificassero le condizioni di sicurezza per far ripartire le cabine.

"Abbiamo avuto un inconveniente tecnico" , ha spiegato all'Ansa Filippo Besozzi, amministratore della "Macugnaga Trasporti e Servizi", ovvero la società che si occupa della gestione dell'impianto di risalita. "Stiamo facendo valutazioni, dalle prime informazioni l'impianto non ha correttamente decelerato entrando in stazione ha urtato la barriera di stazione" , ha aggiunto, "per fortuna non c'è nessun ferito grave, nessuno è in pericolo di vita. Da quel che so sono sei le persone coinvolte dal punto di vista sanitario". "Avevamo alcune persone in cabina, in questo momento non so dire esattamente quante, e quella che ha riportato le ferite più serie è un 59enne che ha una ferita al braccio" , ha precisato Besozzi, "altre hanno avuto piccole escoriazioni".

Al momento l'ipotesi, ha riferito l'amministratore è quella che l'impianto

"L'impianto non ha riscontrato grossi danni ma dovremo fare le opportune verifiche".

non abbia frenato correttamente e che siano per questo motivo entrati in funzione i