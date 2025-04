Easyjet, decolla la base a Linate: 22 rotte per l'Europa

L’aeroporto di Milano Linate si colora di “arancione”, come ieri sera il Belvedere di Palazzo Lombardia per l’inaugurazione della nuova base della compagnia aerea easyJet nel city airport con la cerimonia del taglio del nastro a cui hanno partecipato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala assieme a Kenton Jarvis, ceo della compagnia aerea, Armando Brunini amministratore delegato di Sea Milan Airports, Alessandro Spada presidente di Assolombarda e Lorenzo Lagorio country manager di easyjet Italia. Base che si aggiunge e affianca quella storica del vettore low cost - la più importante in Europa - di Milano Malpensa dove opera con una flotta di 22 aeromobili a cui si aggiungono i cinque che operano al Forlanini con 120 dipendenti diretti.

Operazione - e investimento - con cui la compagnia collegherà il centro della città al resto d’Europa con 22 rotte - 17 nuove - aumentando del 145% le operazioni a Linate rispetto al 2024. Tra le nuove destinazioni raggiungibili con easyJet, 14 non erano servite dall’aeroporto cittadino. Tra queste: Lisbona, Barcellona, Birmingham, Lussemburgo, Manchester, Edimburgo, Oslo, Vienna e Copenaghen. Avviati già domenica i due collegamenti giornalieri con Francoforte e Bruxelles. Nelle prossime settimane decolleranno invece i primi voli per le destinazioni estive, ora raggiungibili anche dal centro di Milano: Figari in Corsica, Ibiza, Tenerife e Spalato mentre è già in vendita ma operativa dall’autunno la rotta per Gran Canaria. Confermati e rafforzati i collegamenti già attivi con Parigi Charles De Gaulle, Parigi Orly, Londra Gatwick e Amsterdam.

“Milano è la nostra casa in Italia - ha detto Kenton Jarvis -, l’apertura della nostra nuova base a Linate segna un passaggio storico per easyJet in Italia, rendendola il primo mercato in Europa continentale, e rafforza il nostro impegno nel democratizzare i viaggi aerei: più accessibili, convenienti ed efficienti. Per la prima volta offriamo un'alternativa low-cost su larga scala in questo aeroporto dove storicamente operano compagnie aeree tradizionali, rafforzando il ruolo di Linate come porta d’accesso all’Europa. Espandere la rete di destinazioni è un pilastro fondamentale della nostra strategia: connettendo Milano a un numero crescente di destinazioni europee anche inedite con voli diretti, vogliamo rivoluzionare l’esperienza di viaggio da Linate e stimolare la crescita economica del territorio”.

“L’arrivo di easyJet a Linate rappresenta un vantaggio concreto per l’aeroporto, è l’unica compagnia ad avere due basi nei nostri aeroporti e questo rafforza ulteriormente il nostro network e e l’efficienza di Linate - ha sottolineato Armando Brunini - perché è uno scalo con limitazione di movimenti e l’utilizzo di aerei di maggiore capacità e con alti fattori di riempimento consente un impiego particolarmente efficiente degli slot disponibili. È un posizionamento coerente con quello di Linate, grazie al modello di collegamento punto a punto su destinazioni europee. Non solo, il network di easyJet amplierà in modo significativo il portafoglio di destinazioni internazionali rispetto all’offerta attuale, finora concentrata principalmente sui collegamenti verso gli hub di riferimento delle compagnie tradizionali che operano su Linate. I primi due mesi del 2025 per il traffico passeggeri del sistema aeroportuale milanese sono andati bene, sono cresciuti a doppia cifra. Siamo intorno al 6-7%, che è tanto dopo la crescita registrata negli anni scorsi è un consolidamento della crescita rispetto ai dati vorticosi del 2024, quindi un buon inizio".

Investimento importante in termini economici e di ricaduta sul territorio messo in evidenza dal report realizzato da Assolombarda Servizi che evidenzia come il valore aggiunto generato da easyJet in Lombardia è cresciuto passando da 72,6 milioni nel 2006 a 892,4 milioni di euro nel 2024. Complessivamente, l'impatto cumulato della compagnia sul territorio lombardo ha raggiunto gli 8,5 miliardi di euro dal 2006 al 2024. I risultati dello studio di Assolombarda infatti confermano il ruolo chiave di easyJet come motore di sviluppo economico e occupazionale, evidenziando il valore aggiunto che portiamo alle comunità locali e al settore turistico regionale.

“Con il rafforzamento della nostra presenza a Linate e la leadership consolidata a Malpensa, intendiamo contribuire ancora di più allo sviluppo della Lombardia, connettendo le persone e favorendo la crescita economica e sociale, garantendo una capacità totale di 10 milioni di passeggeri l’anno da e per Milano - ha spiegato Lorenzo Lagorio -. Linate ha un ruolo strategico all'interno della nostra rete europea, servendo un bacino di 8,5 milioni di persone e 902 comuni lombardi, che rappresentano l’85% della popolazione regionale: un’area fortemente dinamica, che include Milano, la sua prima cintura urbana e le principali province lombarde. Linate risponde esattamente alla nostra ambizione di collegare i principali scali europei, quelli da cui i nostrii passeggeri, business e leisure, preferiscono partire e arrivare per la vicinanza al centro città”.

Anche gli effetti occupazionali di easyJet sul territorio fra impatto diretto, indiretto e indotto, hanno visto una forte crescita passando da circa 1,2 mila lavoratori generati nel 2006 a oltre 11,4 mila nel 2024: nell’ultimo anno, per ogni dipendente assunto direttamente da easyJet sono stati creati più di 10 altri posti di lavoro nella filiera e nell’intera economia. Il report, che prende come riferimento il 2006, anno in cui easyJet si è stabilita in Italia aprendo la sua base di Malpensa, ricorda come le rotte totali operate dalla compagnia in Lombardia siano passate da 15 a 94 con il numero di passeggeri aumentato di 8 volte, facendo salire la quota di mercato regionale della compagnia dal 3% al 18%, mentre la quota di mercato prevista in estate a Linate è del 22%. Lo studio evidenzia inoltre come la Lombardia ospiti circa un quinto delle imprese italiane e nella catchment area di Linate si trovano 840mila unità locali d'impresa, pari all’87% del totale regionale. Un territorio con un'elevata domanda di connessioni, dove l'espansione di easyJet può rafforzare lo sviluppo economico, collegando Milano ai principali business hub come Francoforte, Bruxelles e Londra. Con oltre 17 milioni di turisti l’anno in Lombardia, la maggiore connettività favorisce inoltre l’afflusso di visitatori, generando ricadute economiche su vari settori: nel 2023, easyJet ha portato in Lombardia circa 1,3 milioni di turisti, con una spesa locale di oltre 1,1 miliardi di euro.

“Linate è un aeroporto peculiare nel panorama europeo per la stretta vicinanza al cuore della sua città di riferimento, Milano - ha aggiunto Alessandro Spada - un asset prezioso, visto che può essere utilizzato anche da una clientela premium - ossia chi viaggia in giornata per motivi di lavoro - facendone un elemento essenziale dell’attrattività di Milano. I voli annunciati rappresentino una grande opportunità anche per rafforzare ulteriormente la connessione della città con il resto d’Italia e d’Europa. Milano, già oggi, oltre a essere la capitale economica del Paese, è la città in cui sono presenti 185 grandi imprese con fatturato annuo oltre il miliardo di euro, 4.900 multinazionali estere e che realizza 58 miliardi di euro di export, il 9% del totale nazionale”.

Per celebrare l’avvio delle operazioni a Linate, easyJet ha lanciato una promozione valida fino a giovedì 3 aprile con 50.000 biglietti scontati fino al 15% per volare da tutti gli aeroporti italiani tra il 22 aprile e il 30 luglio.

Inoltre, con l’obiettivo di fidelizzare i passeggeri sulle nuove rotte verso Austria, Germania e Svizzera, è ora disponibile il programma Smiles & More, che offre un anno di iscrizione a easyJet Plus a metà prezzo a chi è correntemente in possesso dello status di Frequent Travellers, Senator o membro di Hon Circle del programma Miles & More di Lufthansa e a chi fa parte dei club Premium ed Executive del programma Volare di Ita Airways.