Ecco i musei aperti a Milano a Natale e Capodanno

Per i milanesi e i turisti che desiderano trascorrere il giorno di Natale e quello di Capodanno al museo, Milano offre sia mostre temporanee che esposizioni permanenti. Anche il giorno di Natale, ovvero oggi, sarà possibile recarsi al Palazzo Reale, al Pac, il Padiglione d’Arte Contemporanea, al Mudec, il Museo della Culture, e alla Fabbrica del Vapore, che saranno infatti aperti anche il 25 dicembre. Saranno aperte anche la Casa della Memoria, con il programma di attività di CantiereMemoria, e le Gallerie d'Italia, che però osserveranno orario ridotto che è meglio controllare direttamente sull'apposito sito. Invece, i musei civici osserveranno l'apertura consueta da martedì a domenica, con l'eccezione del 25 dicembre e del primo gennaio.

Cosa sarà possibile visitare nei giorni di festa

Anche l'1gennaio, il giorno di Capodanno, e il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, saranno visitabili Pac, Palazzo Reale, Casa della Memoria, Mudec e Fabbrica del Vapore. Da tenere in considerazione che la Pinacoteca di Brera, che sarà aperta a Capodanno dalle 10 alle 17, sarà gratuita. Se vorremo visitarla sarà però necessario prenotarla obbligatoriamente in anticipo.

Come abbiamo detto, da martedì a domenica, fatta eccezione per il 25 dicembre e il 1° gennaio, saranno aperti tutti musei civici, ovvero: il Museo del Novecento, il Castello Sforzesco, il Museo Archeologico, la Gam, la Galleria d'Arte Moderna, il Palazzo Morando, Costume Moda Immagine, il Palazzo Moriggia, il Museo del Risorgimento, la Casa Museo Boschi Di Stefano, il Museo Nazionale di Storia Naturale e l'Acquario civico. Per i ritardatari, l'ultimo ingresso sarà consentito fino a un'ora prima della chiusura. La Pinacoteca di Brera, che sarà invece chiusa il 25 dicembre, riaprirà il lunedì 26 seguendo l'orario ridotto.

Perché la 'Domenica al museo' slitta

Per dare la possibilità a più persone di poter visitare gratuitamente i musei milanesi, fatta eccezione per la Pinacoteca di Brera che come abbiamo precedentemente detto sarà gratuita a Capodanno, la 'Domenica al museo', l'iniziativa del Ministero della Cultura per promuovere la visita dei siti culturali, dei musei e dei parchi archeologici statali più belli del nostro Paese che solitamente è prevista durante la prima domenica di ogni mese, slitterà invece per l'occasione dall'1 all’8 gennaio per tutti i musei civici e anche per il Museo d’arte della Fondazione Luigi Rovati, le Gallerie d'Italia e Armani Silos, dove sarà possibile accedere senza dover pagare il biglietto d'ingresso.

