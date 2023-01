"Meno che in Autogrill". Lo scontrino virale della colazione da Cracco

Chi pensa che prendere anche solo un caffé in Galleria Vittorio Emanuele da Cracco possa essere un attentato al proprio portafoglio dovrà ricredersi. Iniziare la giornata con brioche e cappuccino, con tanto di cuore, costerebbe meno di una colazione all'Autogrill. Il post che sta facendo il giro dei social non lascerebbe infatti adito a dubbi, dato che è anche accompagnato da una eloquente foto dello scontrino fiscale che è stato pagato dall'avventore. C'è da dire, per chi non lo sapesse, che la Galleria ospita le più famose griffe mondiali e, tra le grandi firme, c'è anche quella di uno degli chef più famosi d'Italia, Carlo Cracco.

Quanto si paga da Cracco per fare colazione

Il prezzo per brioche e cappuccino, con un servizio di tutto rispetto, è di quattro euro e 80 centesimi. Sulla pagina Facebook e su quella di Instagram di Milano Segreta troviamo infatti questo post: "Questo è il risultato di quello che ho pagato facendo colazione da Cracco in Galleria, con una brioche che te la ricordi tutta la vita, stoviglie d'argento e porcellana. Che se state ad ascoltare i cretini che fanno post sensazionalistici lamentandosi di prezzi esorbitanti, che si mettono seduti, serviti e riveriti in galleria, state freschi...!! Praticamente la colazione all'autogrill costa di più!!" .

Sono stati ovviamente tantissimi gli utenti che hanno commentato il post. Tra coloro che hanno dato il proprio giudizio in proposito c'è chi ha affermato che si trattava di uno scontrino falso, chi pensa che si tratti comunque di un prezzo eccessivo. Infine, e sono tantissimi, ci sono quelli che considerano il prezzo pagato davvero ottimo, proprio per il fatto che si è a pochi metri da piazza del Duomo. Intanto però il post si è aggiudicato oltre 25.250 like, più di 3.600 commenti e quasi 700 condivisioni.

La risposta alla polemica

Il fatto che abbia avuto così successo e che, in un certo senso, abbia scatenato una polemica, ha portato Milano Segreta a pubblicare un secondo post il giorno seguente sull'argomento: "Da 24 ore va avanti la tiritera che ho pubblicato uno scontrino falso, migliaia di commenti che pubblico 'fake', che non è fotografato bene, che da Cracco in Galleria impossibile prendere cappuccino e brioche a poco più di 4 euro. Uno fa informazione e vedono complotti ovunque. Fate passare la voglia" .

