Cosenza, elefante scappa dal circo e passeggia per strada: sorpresa per gli automobilisti

Ascolta ora: "Cosenza, elefante scappa dal circo e passeggia per strada: sorpresa per gli automobilisti"

Una sorpresa non da poco per gli automobilisti di Amantea (Cosenza), che sicuramente non hanno creduto ai loro occhi quando hanno visto un grosso elefante aggirarsi tranquillo per le strade della cittadina. L'episodio risale a qualche giorno fa e il video in cui viene ripreso il pachiderma è diventato presto virale.

L'avvistamento

Sono stati ovviamente gli automobilisti e i passanti a segnalare la situazione alle autorità locali, intervenute per ripristinare l'ordine. Per quanto sensazionale, l'avvistamento dell'elefante ha destato più di qualche timore, considerata la stazza dell'animale, che può diventare pericoloso se innervosito.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'elefante era in qualche modo riuscito ad eludere la sorveglienza del circo a cui appartiene, guadagnando la libertà. L'animale è stato prima visto in spiaggia, poi sulla statale 18 Tirrenica cosentina, a breve distanza da un supermercato Eurospin. Dopo essersi aggirato nei pressi della rotonda che precede la galleria in zona Tonnara di Amantea, il pachiderma si è poi diretto proprio verso il market, e si è temuto che potesse addirittura tentare di entrare nell'esercizio commerciale, attirato dall'odore del cibo.

Fortunatamente i responsabili del circo sono intervenuti subito, raggiungendo l'elefante e convincendolo a tornare indietro. L'animale, sano e salvo, è stato quindi riportato "a casa". Non sono stati inoltre segnalati danni o feriti. Insomma, si è trattato di un piccolo incidente, divenuto virale sui social, che non ha avuto alcuna conseguenza.

Le reazioni

L'episodio chiaramente ha destato qualche preoccupazione per la sicurezza dei cittadini e dell'animale, ma non solo. C'è anche chi ha scherzato sulla vicenda. Sotto il video della "passeggiata dell'elefante" postata dalla pagina Instagram Welcome To Favelas, non si sono sprecati i commenti.

" Pensavo che la Lancia Y elefantino fosse fuori produzione ", ha scritto un utente. " Perlomeno non sta andando contromano ", ha aggiunto un altro. Altri, invece, non hanno trovato nulla di ironico nella vicenda. " La maggior parte sono solo commenti ironici solo perché non avete un minimo di empatia ", ha commentato un'internauta, che poi ha aggiunto: " Siete tristi, cattivi e menefreghisti che commentate così come il fatto che non rispettiamo gli animali e la natura come dovremmo ".