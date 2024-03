Il soccorso al rifugio, ma l'elicottero del 118 precipita sul Monte Rosa

Grande paura nella giornata di oggi, sabato 16 marzo, sulle cime del Monte Rosa: un elicottero del 118, impegnato in un'operazione di soccorso, è infatti precipitato al suolo. Per fortuna, stando a quanto riferito sino ad ora dalle agenzie di stampa, nessun membro dell'equipaggio sarebbe rimasto gravemente ferito. Al momento sono comunque in corso delle verifiche.

Cosa è successo

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.00. L'elicottero Victor Echo del 118 era decollato dalla base di Borgosesia (Vercelli) dopo essere stato chiamato per un intervento da effettuare alla Capanna Regina Margherita, il rifugio alpino più alto d'Europa presente sul Monte Rosa. L'eliambulanza era infatti richesta sul versante vercellese del monte.

Il velivolo era quasi arrivato a destinazione quando si è verificato l'incidente. Giunto sul versante di Alagna Valsesia, l'elicottero ha perso il controllo e si è schiantato a quota 4500 metri sul versante di Alagna Valsesia. A quota 4.554 si trova Capanna Regina Margherita. L'allarme è stato dato immediatamente, e in molti temevano il peggio. A quanto pare, però, tutti i membri dell'equipaggio sono riusciti ad abbandonare il velivolo senza riportare gravi ferite. Fra i presenti anche un tecnico di Verbano-Cusio-Ossola.

A raggiungere la zona per prestare i primi soccorsi sono stati gli uomini del soccorso alpino della X delegazione Valdossola, oltre che il personale sanitario dell'elisoccorso di Aosta e dell'AirZermatt. Purtroppo a rendere più difficoltose le operazioni di recupero sarebbero state le forti raffiche di vento.

L'incidente

Resta da capire che cosa possa aver provocato l'incidente, avvenuto nei pressi del rifugio alpino più alto d'Europa, sulla vetta della punta Gnifetti. Fra le probabili cause del problema riscontrato dal velivolo potrebbe esserci anche il forte vento di queste ore.

Lo scorso luglio un altro elicottero aveva subito il medesimo destino, andando a schiantarsi in Alta Valsesia. Malgrado la paura, anche in quel caso non si registrarono feriti gravi: i cinque passeggeri ne uscirono quasi del tutto illesi.