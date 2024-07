Elicottero dei Vigili del fuoco in fiamme durante il decollo: paura a Reggio Calabria

Ascolta ora 00:00 00:00

Spettacolare incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per l'equipaggio che si trovava a bordo, per un elicottero antincendio dei Vigili del fuoco in partrenza dall'aeroporto di Reggio Calabria: il velivolo, che è stato divorato dalle fiamme pochi istanti dopo la sua evacuazione, ha avuto dei problemi mentre si stava staccando da terra. Entrambi i piloti in cabina sono riusciti a fuggire in tempo, e solo uno dei due ha riportato delle lievi ferite.

La ricostruzione

Stando a quanto riferito dalle vittime e dai testimoni, i fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 luglio, proprio durante le fasi di decollo di un elicottero Erickson di ultima generazione che si stava alzando in volo per effettuare un'operazione antincendio.

Sono all'incirca le ore 16.00 quando, presumibilmente a causa di un guasto al motore, dal mezzo si sono sprigionate delle fiamme. Per fortuna entrambi i piloti si sono immediatamente resi conto di quanto stava accadendo ed hanno abbandonato l'abitacolo giusto in tempo. L'elicottero, ormai senza controllo, si è ribaltato e ha preso fuoco subito dopo l'impatto col terreno, venendo letteralmente divorato dalle fiamme.

Gli stessi piloti hanno preso parte alle operazioni di spegnimento dell'incendio, partecipandovi attivamente insieme ai colleghi del raggruppamento dei Vigili del fuoco operativo presso l'aeroporto "Tito Minniti". Per precauzione tutti i voli in arrivo sono stati dirottati allo scalo di Lamezia Terme mentre quelli in partenza da Reggio cancellati o riprogrammati anche in questo caso da Lamezia.

Una volta domato il rogo, i piloti sono stati trasferiti agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria per effettuare degli opportuni controlli medici: le condizioni fisiche di entrambi sono state definite "buone".

La solidarietà del governatore

"Auguri di pronta guarigione ai due piloti dei vigili del fuoco rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente, verificatosi nei pressi dell'aeroporto di Reggio Calabria, che ha interessato l'elicottero con il quale stavano operando per fronteggiare i roghi che in queste ore divampano purtroppo in Calabria, così come in altre Regioni d'Italia" , ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

"Voglio ringraziare ancora una volta tutti gli operatori che si stanno prodigando con grande determinazione e professionalità, rischiando talvolta anche la propria vita, per difendere l'ambiente e contrastare il fenomeno degli incendi" , ha aggiunto il governatore, "un fenomeno odioso che, come abbiamo rilevato attraverso l'utilizzo dei droni, ha spesso origini di carattere colposo, se non doloso, e provoca danni irreparabili al nostro territorio" .

"In queste settimane e fino alla fine della stagione estiva sono e saranno impiegate in tutte la nostra regione centinaia di uomini e mezzi dei vigili del fuoco, di Calabria Verde, dei Consorzi di bonifica, dei carabinieri forestali, della Protezione civile e di tante associazioni di volontariato"

"a loro va la mia gratitudine per questo grande sforzo a difesa della Calabria e della collettività".

, ha spiegato in conclusione Occhiuto,