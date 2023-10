Elicottero precipitato al confine tra Toscana e Liguria: morta una pilota di 28 anni

Incidente aereo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 ottobre, al confine tra la Toscana e la Liguria. Secondo le notizie giunte sino ad ora, a precipitare è un elicottero civile, schiantatosi a Fontia, nella zona collinare di Carrara, a breve distante dal confine con Luni (La Spezia).

Cosa è successo

L'incidente intorno alle 13.00, quando i cittadini hanno avvertito un fortissimo boato. Chi ha assistito alla scena, riferisce di aver visto l'elicottero perdere quota fino a precipitare a terra, tra Ortonovo e Carrara, e a poca distanza dalla Liguria. I soccorsi sono stati avvisati subito e sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, arrivati in ambulanza e con l'elicottero Pegaso, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri delle stazioni vicine. A quanto pare sarebbe stato un ristoratore della zona a chiamare per primo le autorità del posto, e i primi a intervenire sarebbero stati i carabinieri della stazione di Luni. A raggiungere la zona anche gli uomini della Protezione Civile del Comune di Luni.

Sempre secondo quanto riferito dai testimoni, sull'elicottero viaggiava una sola persona. Prima dello schianto ci sarebbe stata una fiammata.

Nel tentativo di rintracciare il prima possibile il pilota, così da prestargli soccorso, l'elicottero Pegaso 3 della Regione Toscana, partito dall'aeroporto del Cinquale, sta sorvolando senza sosta la zona dell'incidente per molti minuti.

Alla guida una pilota di 28 anni

In corso le disperate ricerche del pilota dell'elicottero, una giovane donna di 28 anni originaria dell'Emilia Romagna, per la precisione di Faenza. Stando a quanto riferito sino ad ora, a bordo non ci sarebbero state altre persone. Secondo quanto riferito da Rainews, il velivolo apparterebbe a una ditta di Sondrio, e sarebbe partito da Oristano, con scalo tecnico all'isola d'Elba.

La giovane era dipendente di una ditta di noleggio.

La colonna di fumo

Il velivo si sarebbe schiantato in una zona rurale della Macchia Mediterranea. Una colonna di fumo, che si innalza dai rottami, è ben visibile anche da lontano. Si cerca di capire che cosa possa aver provocato l'incidente, anche se è ancora presto per avere delle risposte.

Stamani, tuttavia, in Toscana c'è allerta meteo arancione per vento ed effettivamente nella zona in cui si è verificato lo schianto le raffiche sono molto forti.

Il racconto del testimone