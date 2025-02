Entra nel bar e accoltella tre persone: grave una ragazza. Parte la caccia all'aggressore

Ascolta ora 00:00 00:00

Era entrato tranquillamente nel bar; poi gli animi si sono surriscaldati e - con tanto di coltello in pugno - si è scagliato contro 3 persone e le ha aggredite, ferendo in maniera grave una ragazza. Alla fine si è dato alla fuga nella speranza di far perdere le proprie tracce, ed è subito partita la caccia all'uomo. L'episodio si è verificato ieri sera (verso le 20:30) a Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia, all'interno del locale Caffè Teatro. I carabinieri - dopo aver ricevuto la telefonata che dava l'allarme per quanto accaduto - si sono subito attivati per cercare di individuare il violento, di fermarlo e di assicurarlo alla giustizia.

Non è ancora chiaro se l'uomo sia entrato già armato di coltello o se si sia impossessato della lama una volta entrato nel bar. Di certo ha seminato il panico tra i presenti. In un primo momento sembrava che si fosse avventato su uno dei clienti, poi su una ragazza e infine sul barista che aveva cercato di fermarlo. Ma da una seconda ricostruzione - riferisce l'Ansa - pare che le 4 persone fossero tutte insieme, sedute attorno a un tavolino all'interno del locale.

Sembrava una serata normale, ma improvvisamente la tranquillità della comitiva sarebbe stata interrotta: tra di loro i discorsi si sarebbero fatti sempre più tesi, fino a quando la discussione sarebbe sfociata in una vera e propria lite con toni aspri e offensivi. A quel punto uno di loro avrebbe impugnato il coltello e avrebbe aggredito gli altri due ragazzi e la giovane. C'è particolare apprensione per il quadro della ragazza, che è stata soccorsa e portata a Trieste: ora è ricoverata all'ospedale di Cattinara; le sue condizioni sono gravi ma non rischierebbe la morte.

Al momento non sono noti i motivi del presunto litigio. Gli investigatori continueranno a lavorare per ricostruire le dinamiche della vicenda.

Nelle prossime ore bisognerà provare a chiarire diversi elementi, a partire da un punto: l'autore del folle gesto aveva il coltello con sé oppure ne ha afferrato uno sul posto? E cosa ha scaturito una reazione così violenta e incontrollata? I rapporti del gruppo dierano di buona salute o da tempo c'erano degli attriti? Si potrebbero rivelare fondamentali non solo ledei presenti e dei giovani coinvolti, ma anche le eventuali immagini catturate dalla possibili telecamere di videosorveglianza installate all'interno del bar e fuori dal locale.