Roma, ubriaco accoltella un 14enne sulla metro e scappa: caccia all'uomo

Ascolta ora 00:00 00:00

Minuti di grande paura ieri sera all'interno della metro C di Roma, dove un'improvvisa aggressione ha fatto temere il peggio non solo per l'incolumità di un giovanissimo ma anche per la sicurezza pubblica. I fatti si sono verificati su un vagone della metropolitana della Capitale, dove un uomo visibilmente ubriaco ha impugnato un taglierino e lo ha utilizzato per colpire un ragazzo di 14 anni. Stando a quanto riferito da RomaToday, secondo i testimoni si tratterebbe di un cittadino romeno. Ma sulla sua identità non sono ancora arrivate conferme.

L'uomo ha iniziato a infastidire i passeggeri tra Grotte Celoni e Borghesiana. Poi, non contento né soddisfatto dei disagi provocati fino a quel momento, si è diretto verso il 14enne e lo ha ferito con il taglierino. Il minorenne è stato colpito al polpaccio mentre viaggiava sulla metro in compagnia della sua comitiva di amici. Dopo aver compiuto il gesto sconsiderato, l'aggressore è sceso dal convoglio e si è dato alla fuga nella speranza di far perdere le proprie tracce.

Fin da subito gli altri passeggeri hanno aiutato la vittima e hanno dato l'allarme. Il giovane, raggiunto di striscio da un fendente alla gamba, è stato trasportato in ospedale (in codice giallo) in ambulanza ed è stato raggiunto dai genitori. Dopo momenti di iniziale e comprensibile apprensione, ora le sue condizioni non destano preoccupazione: non è in pericolo di vita; se l'è cavata con qualche punto di sutura. L'epilogo poteva essere peggiore, certo, ma la paura per l'accaduto resterà a lungo.

Una volta ricevuta la segnalazione, la polizia e il personale della stazione si sono recati sul posto. Fin da subito è scattata la caccia all'uomo, che sarebbe stato visto uscire alla fermata Borghesiana. Gli agenti hanno ascoltato gli amici del 14enne e chi ha assistito alla scena. Inoltre sono state già acquisite le immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza installate nella metropolitana. L'auspicio è quello di ottenere più informazioni possibili per risalire all'identità dell'accoltellatore, di individuarlo e di fermarlo per assicurarlo alla giustizia.

Il Corriere della Sera scrive che - a detta di alcuni testimoni - l'uomo ha ferito il giovane senza che ci sia stata una lite o un contatto per altri motivi né con il 14enne né con il suo gruppo di amici. La vicenda pone in primo piano il tema dellaa Roma, specialmente per l'Anno Santo da poco inaugurato.