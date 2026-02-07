Entra nell'ascensore, ma precipita nel vuoto. La 72enne è gravissima

Paura a Parabita, in provincia di Lecce, dove una donna di 72 anni è finita in ospedale in codice rosso dopo essere precipitata nel vuoto. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, l'episodio si è verificato nella giornata di oggi, sabato 7 febbraio.

L'anziana, residente al primo piano di una palazzina in via Torino, voleva scendere al piano terra. Una volta chiamato l'ascensore, ha aperto le porte ed è entrata senza fare caso al fatto che l'impianto non aveva raggiunto il piano. La signora è quindi precipitata nel vano dell'ascensore, facendo un volo di circa 3 metri.

L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Gallipoli e i carabinieri di Marino. Grazie all'aiuto di una scala, i pompieri sono riusciti a recuperare la 72enne, affidandola poi alle cure dei soccorsi. Dopo essere stata stabilizzata, la signora è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale locale. A quanto pare la donna ha riportato serie fratture ed è gravissima. Si sospetta, fra le varie lesioni, anche una frattura del femore.

Le autorità hanno messo sotto sequestro l'ascensore e nei prossimi giorni saranno svolte le indagini

finalizzate a ricostruire le dinamiche dei fatti. L'anziana si trovava da sola al momento dell'incidente. Ad occuparsi dell'attività investigativa sono i carabinieri della stazione di Parabita e gli uomini del Norm di Casarano.