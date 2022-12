"Era consenziente". Archiviate le accuse di stupro di gruppo

Cinque giovani indagati, con età compresa tra i 18 e i 21 anni, sono stati assolti dall'accusa di stupro di gruppo ai danni di una ragazza minorenne (17 anni). La vicenda risale al pomeriggio dell'11 agosto 2021.

" Sono partito come un missile verso quell’appartamento. Ho bussato, ho suonato. Niente. E allora ho sfondato la porta a spallate. Volevo vederli in faccia. Uno a uno. Si sono chiusi a chiave in una stanza. Li sentivo piagnucolare... Conigli. Poi hanno gridato aiuto, sì, pazzesco, loro chiedevano di essere aiutati dopo quello che avevano fatto a mia figlia. Le loro grida hanno richiamato alcuni condomini. Ho desistito, distrutto, vinto, incredulo ", raccontava al Corriere della Sera, il padre della ragazza friulana poco dopo aver sentito il racconto della figlia. Aveva anche spiegato in quell'occasione che il suo obiettivo non era farsi giustizia da solo ma guardare in faccia " quei conigli ". Eppure, secondo i magistrati, "quei conigli" non avrebbero colpe. Al contrario, i rapporti sessuali avuti dalla giovane con i cinque, due della provincia di Verona, due lombardi e uno piemontese di Alessandria, sono stati consenzienti. La ragazza, subito dopo essere stata nell'appartemento dei 5, ha parlato di quanto accaduto con un amico bagnino che l'avrebbe convinta a parlare immediatamente con il padre, che si trovava in spiaggia, di quanto accaduto. La reazione, più che comprensibile, del padre, però, è stata vana in quanto fomentata da una versione che non sarebbe corrisposta alla realtà. La Squadra mobile di Udine e la Procura friulana hanno realizzato attente analisi e indagini. Tutto il materiale raccolto lo hanno sottoposto al gip. Il pm ha chiesto di archiviare le accuse di violenza contestate. Secondo gli inquirenti, infatti, non ci sarebbe stata violenza e la ragazza sarebbe stata consenziente. A dimostrare l'innocenza dei cinque sarebbero state le chat ma soprattutto i video trovati ed esaminati nei telefonini dei giovani.