Reggio Emilia, camionista arrestato dopo la fuga: "Era senza patente"

Non solo non si è fermato a prestare soccorso, ma era pure senza patente di guida. Nella notte tra venerdì e sabato è stato arrestato il camionista di 39 anni che, nella serata di venerdì, ha perso il carico che trasportava - dei componenti in acciaio per i ponteggi edili - che si è riversato su tre veicoli, in uno dei quali sono morti un ragazzo di 19 e l'altro di 21 anni, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale a Caprara di Campegine, in provincia di Reggio Emilia, e dopo il fatto il 39enne si è dato alla fuga. In seguito a diverse ore di ricerca, è stato fermato oltre il comune di Sant’Ilario d'Enza. I carabinieri, al momento dell'arresto, hanno scoperto che l’uomo era sprovvisto della patente perché gli era stata ritirata ad agosto dopo essere stato trovato in stato d’ebbrezza alla guida. Il camionista si è anche rifiutato di sottoporsi al test dell’alcol e, di conseguenza, non si esclude che potesse trovarsi sotto effetto di bibite alcoliche anche in occasione dell’incidente sulla SpIII. Il 39enne, originario di Montecchio Emilia, è accusato di omicidio stradale, lesioni personali gravissime e fuga da incidente in caso di omicidio.

Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio si sarebbe verificato dopo le 18.30 e il presunto pirata della strada stava procedendo con il suo camion Iveco sulla superstrada della val d’Enza quando i tubolari si sarebbero slegati tra di loro e riversati sulla carreggiata causando l’impatto con le auto che si trovavano dietro al mezzo e provenienti dalla corsia opposta. Gli oggetti per le impalcature avrebbero colpito una Citroen Picasso proveniente dall'opposto senso di marcia. Tutti e tre i ragazzi coinvolti nello schianto erano di Reggio Emilia. Altre due autovetture sono state colpite dai componenti d'acciaio: una Bmw con il conducente rimasto illeso e una Peugeot 208 con a bordo quattro persone rimaste lievemente ferite.

Dei cinque feriti, solo il 21enne si trova in gravi condizioni ed è stato trasportato in prognosi riservata all’ospedale di Parma. Sul posto sono poi giunti i carabinieri della compagnia di Guastalla e i Vigili del fuoco, oltre al personale del 118. Il conducente del mezzo pesante non si è fermato a prestare aiuto alle vittime dell’incidente e i militari si sono messi subito sulle sue tracce. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, gli uomini dell’Arma e dei video dei varchi Ocr sono riusciti a localizzare il 39enne.