Europei 2024, nei Sisal Wincity l'esordio dell'Italia con tre "legend" del calcio

Grande attesa per l’esordio degli Azzurri questo sabato 15 giugno ai Campionati Europei di calcio con il fischio di inizio alle 21 della prima partita dell'Italia che scende in campo contro l’Albania. E se una piccola parte dell’Italia sosterrà la nazionale incitandola con cori, slogan e applausi direttamente da tribune e curve al Westfalenstadion di Dortmund in Germania, la tifoseria che seguirà la partita dall’Italia lo farà da case e nei locali che si vestiranno di azzurro.

Eventi e occasioni speciali per ritrovarsi e divertirsi nel segno dell’Italia calcistica come quelli che sabato si terranno, a partire dalle 20.30 nei Sisal Wincity di Milano, Roma e Firenze che si uniranno per vivere insieme alle grandi Legend del mondo del calcio, ogni attimo di quei 90 minuti, tanto attesi. Al Sisal Wincity Milano, in piazza Diaz, 7 saranno presenti Stefano Fiore e Elisa Scheffler; al Sisal Wincity Roma Vespasiano, in via Vespasiano, 19-23, ci saranno Bruno Conti e Federica Stefanelli e al Sisal Wincity Firenze, in viale Giovine Italia, 11D, Cristian Brocchi e Sara Federico.

Un’occasione unica per assistere in diretta alla partita con chi ha vissuto da protagonista le grandi sfide del calcio, conosce la preparazione e le tensioni emotive all’ingresso nel campo, fra testimonianze, competenza, retroscena, aneddoti e ricordi che arricchisce l’esperienza di una serata che diventa anche un’esperienza unica in compagnia di amci e altri tifosi in luoghi davvero particolari e coinvolgenti come i Sisal Wincity, riconosciuti come eccellenze per il tempo libero, dove la convivialità e le coccole sono di casa, grazie anche a un’offerta gastronomica di altissimo livello.

Gli eventi nei punti di vendita di Sisal Wincity prevederanno un momento di dibattito e confronto con madrine d’eccezione nel pre-partita e a conclusione del match, per valutare insieme le performance dei giocatori azzurri in campo e, perché no, un momento anche per scattare qualche foto ricordo con le legend del calcio, a memoria di una serata trascorsa piacevolmente.E quando calerà il sipario sul primo appuntamento Italia-Albania, lo sguardo andrà già al 20 e 24 giugno quando gli Azzurri affronteranno il girone B con Spagna e Croazia, nuove occasione per fare il tifo e divertirsi nei Sisal Wincity di Milano, Roma e Firenze.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 20.30 - saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena gourmet, per godere di una dimensione di totale benessere, avvolti dal perfetto connubio di intrattenimento e un’offerta gastronomica di altissimo livello.

Per l’occasione degli Europei, gli ospiti dei Sisal Wincity avranno la possibilità di degustare un piatto tipico della nazione sfidante mentre i piatti targati Italia, che completeranno il menù, saranno modulati sulle preferenze regionali della clientela lombarda, laziale e toscana.

Nel match Italia-Albania sarà proposto il Burek, un croccante rotolo di pasta fillo avvolto a forma di spirale ripieno di formaggio e verdure cotto in forno. Sarà un grande serata di sport, di tifo e di amore per gli Azzurri.

Queste le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con evento del 15 giugno 2024, ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: iscriversi tramite il sito www.sisalwincity.it indicando nome e cognome, sede Sisal Wincity e numero dei partecipanti, prenotare direttamente presso i punti vendita di Sisal Wincity di Roma, Milano, Firenze.

LEGEND IN CAMPO

Stefano Fiore è un allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Con la nazionale italiana fu vicecampione d'Europa nel 2000. In Serie A conta 321 presenze e 48 reti, nelle coppe europee 62 presenze e 9 reti, mentre in nazionale conta 38 presenze e 2 reti.

Cristian Brocchi (Milano, 30 gennaio 1976) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano con quasi 500 presenze nel professionismo, di ruolo centrocampista. Cresciuto nelle giovanili del Milan, nell'estate del 1998 arriva il passaggio nella Serie B, tesserato dal Verona. Sotto la guida del tecnico Cesare Prandelli, Brocchi contribuisce con 32 presenze e 6 gol a riportare gli scaligeri in Serie A. Nell'estate del 2000 passa all'Inter e successivamente delle file dei rossoneri. Poi Brocchi approda alla Fiorentina e successivamente nel 2006 fa ritorno al Milan. Brocchi viene convocato in nazionale dal CT Roberto Donadoni ed esordisce il 15 novembre 2006, a 30 anni, nella partita amichevole Italia-Turchia (1-1) disputata a Bergamo; sarà la sua unica presenza in azzurro.

Cinquant’anni fa, un ragazzino di 19 anni esordiva in Serie A con la maglia della Roma. Quel ragazzino era Bruno Conti, che da quel giorno sarebbe diventato una leggenda del club giallorosso e della Nazionale Italiana. Oggi è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, coordinatore del settore giovanile della Roma.

Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, ha legato il proprio nome a quello della Roma con cui disputò quasi tutta la carriera (eccetto due campionati con il Genoa in Serie B) tra il 1973 e il 1991, indossando sempre la sua maglia numero sette. Difese i colori giallorossi per sedici campionati, segnando un totale di 47 reti. Terminata la carriera agonistica, ha intrapreso quella dirigenziale entrando nei quadri della Roma, con responsabilità prettamente sul settore giovanile giallorosso.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON GLI EUROPEI

Milano, sabato 15 giugno: Italia/Albania con Stefano Fiore e Elisa Scheffler

Firenze, sabato 15 giugno Italia/Albania con Cristian Brocchi e Sara Federico

Roma, sabato 15 giugno Italia/Albania con Bruno Conti e Federica Stefanelli

Milano, giovedì 20 giugno Spagna/Italia Luigi di Biagio/Federica Stefanelli

Firenze, giovedì 20 giugno Spagna/Italia Stefano Fiore/Elisa Scheffler

Roma, giovedì 20 giugno Spagna/Italia Christian Panucci/Sara

FedericoMilano, lunedì 24 giugno Croazia/Italia Mark Iuliano/Sara FedericoFirenze, lunedì 24 giugno Croazia/Italia Cristian Zaccardo/Federica StefanelliRoma, lunedì 24 giugno Croazia/Italia Luigi Di Biagio/Elisa Scheffler