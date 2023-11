"Fa male...", la disperazione dell'ex miss Italia per l'alluvione in Toscana

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su gran parte della Toscana ha provocato ingenti danni e disagi alla popolazione, costretta in alcuni casi a lasciare le proprie abitazioni per mettersi al sicuro.

Tanti sui social network hanno voluto condividere le immagini di quei terribili momenti o le conseguenze provocate dalla furia dell'acqua. Tra questi, ad esempio, la Miss Italia 2016 Rachele Risaliti: la ragazza ha caricato un video su Instagram nel quale è possibile notare chiaramente le ripercussioni che l'ondata anomala di acqua e fango ha avuto sulla casa di famiglia in Toscana a Prato, una delle province più duramente colpite dal maltempo. La cucina dell'abitazione, in cui attualmente vivono i suoi genitori, risulta pesantemente danneggiata, e il fatto di aver perso tanti ricordi è un dolore inconsolabile che viene condiviso coi suoi followers tramite le Instagram Stories.

"Fa male vedere tutto questo" , scrive Rachele Risaliti, "purtroppo il mondo si sta ribellando e siamo impotenti di fronte a tutti questi cambiamenti" . Per fortuna, a parte l'abitazione e le cose contenute al suo interno, non ci sono state conseguenze per nessuno, e si tratta senza dubbi dell'aspetto più importante da tenere in considerazione. "I miei genitori e la mia canona stanno bene" , considera l'ex Miss Italia, "e questa è la cosa più importante".

La parte inferiore dell'edificio è stata quella più danneggiata, e resta comunque l'amarezza per aver perso tanti ricordi. "Casa giù è distrutta, abbiamo perso tante cose care, purtoppo c'è tanto da ricostruire" , considera la ragazza, "ma domani è un nuovo giorno e cercheremo la soluzione migliore" . "Grazie a tutti per i messaggi che ho ricevuto" , scrive in conclusione, "adesso aspetto il mio babbone è a casa a Firenze. Cercando di dimenticare una delle serate più brutte che ho vissuto in 28 anni".