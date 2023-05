Ha fatto propaganda elettorale utilizzando la mail della scuola nella quale insegna, invitando a votare per lei e per il Partito Democratico gli studenti di quarta e quinta superiore. Protagonista della vicenda è Francesca Stella, docente presso l'Istituto Bandini di Siena e candidata al consiglio comunale della città toscana nella lista del PD. A denunciare l'accaduto è stato nelle scorse ore Lorenzo Rosso, esponente di Fratelli d'Italia, con il partito che si è detto intenzionato a presentare un'interrogazione sul tema in Parlamento. Anche perché fra pochi giorni, nel capoluogo senese amministrato dalla giunta De Mossi (centrodestra) avranno luogo le elezioni comunali e la tensione elettorale è già alle stelle. Ben otto i candidati alla massima carica politica cittadina, anche se con tutta probabilità la vera competizione si limiterà ad una corsa a due fra Nicoletta Fabio (sostenuta da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) e Anna Ferretti, supportata dal centrosinistra.

La scuola prende le distanze

Fra i nomi della lista "dem" a sostegno di quest'ultima compare anche quello della docente in questione, e fin qui nulla di male. Non fosse che, a quanto pare, la donna avrebbe inviato messaggi propagandistici agli alunni dell'istituto secondario di secondo grado nel quale lavora. O meglio, agli studenti già maggiorenni, e quindi potenziali elettori. Una mail nella quale li informava della propria candidatura al consiglio, spedita dall'indirizzo di posta elettronica ufficiale della scuola. Per un gesto che non poteva quindi non sollevare polemiche: Fratelli d'Italia ne ha posto l'accento sulla gravità, chiedendo provvedimenti discplinari nei confronti dell'insegnante. E anche lo stesso Istituto Bandini ha già preso a quanto sembra le distanze dal gesto della prof: in una nota, la dirigenza si è detta "del tutto estranea a quanto inviato dalla professoressa, che ha agito a titolo personale", per "un’azione avvenuta utilizzando i canali ufficiali e il logo dell’istituto fortemente lesiva dell’immagine dell’istituto stesso".

Un "errore dettato dall'ingenuità": la figuraccia del PD