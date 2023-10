Aereo Ryanair fermo in pista. Scattano le procedure d'emergenza a Catania

Guasto questa mattina per un aereo di Ryanair, per la precisione il velivolo che avrebbe dovuto compiere la tratta Catania – Bologna. Secondo quanto riferito sino ad ora, il boeing della compagnia irlandese sarebbe dovuto partire da Catania per dirigersi all'aeroporto di Bologna, ma è stato costretto a restare a terra, fermandosi sulla pista con oltre cento passeggeri già a bordo.

Problemi al motore

L'episodio questa mattina all'aeroporto Vincenzo Belllini di Catania, il boeing Ryanair in partenza per Bologna stava già effettuando le procedure per il decollo quando, a un tratto, le operazioni sono state bruscamente interrotte, suscitando non poche preoccupazioni nei passeggeri che si trovavano sul velivolo della compagnia low cost. L'aereo si è fermato in mezzo alla pista di decollo e le persone sono state fatte scendere. Il mezzo è stato successivamente rimorchiato e allontanato dalla zona per essere poi ricollocato nel suo stallo.

Stando alle informazioni riportate sino ad ora, si sarebbe trattato di un guasto tecnico riportato al motore. Questo avrebbe portato alla decisione di sospendere le fasi di rullaggio che precedono il decollo. Il piano di emergenza è stato attivato subito, così da tutelare il personale di volo e i passeggeri a bordo. Non sono stati in ogni caso necessari interventi mirati.

Alcuni voli sono però stati dirottati su Palermo per questioni di sicurezza. Si tratta degli aerei provenienti da Istanbul, Milano, Varsavia, Parigi e Vienna. Altri due voli sono stati invece fatti atterrare a Lamezia Terme.

Disagi nella giornata precedente

Secondo quanto riferito da La gazzetta di Bologna, già nella giornata di ieri si erano registrati dei disagi sulla tratta Catania – Bologna. Nessun guasto, ma un ritardo di oltre 4 ore. I passeggeri hanno dovuto attendere il loro volo restando bloccati all'aeroporto di Catania. Il grave ritardo sarebbe stato causato da problemi riscontrati dalla compagnia aerea.