Ferrari e auto di lusso sconosciute al Fisco, maxi sequestro della Guardia di Finanza

Un parco auto di tutto rispetto ma il Fisco non ne ha mai saputo nulla: parliamo di una Ferrri 340 MM Vignale Spider di cui esistono soltanto tre esemplari, una Ferrari 275 GTB/2 costruita in soli sei modelli di un colore particolare, il verde pino, oltre a numerose altre vetture di lusso tra cui Porsche e Lamborghini: la Guardia di Finanza di Bologna e Parma hanno sequestrato questi veicoli (18 in totale) a un commerciante d'auto d'epoca con l'ipotesi di omesse dichiarazioni e riciclaggio di auto.

Un'attività lunga 25 anni

Come ricostruito dalle Fiamme Gialle, la lucrosa e redditizia attività commerciale sarebbe andata avanti per un quarto di secolo. Ma come ha fatto a non farsi scoprire? L'indagato non ha mai prsentato alcuna dichiarazione fiscale riuscendo a investire più volte, nella stessa attività, tutti i ricavi illeciti che conseguiva di volta in volta. Sarebbero poi stati numerosi gli "escamotages" per non farsi beccare che variano da numerosi prestanome fino a false radiazioni per espostare le auto che, senza targhe, potevano essere vendute con più facilità grazie anche all'aiuto di strumenti non tracciabili e conti correnti all'estero.

#GDF #Bologna sequestrate auto e beni di lusso a un commerciante di autoveicoli di pregio sconosciuto al fisco. #NoiconVoi pic.twitter.com/0POCzrIKHi — Guardia di Finanza (@GDF) January 30, 2025

Ricavi superiori al milione

Fino al mese di dicembre 2024 sarebbe durata un'attività iniziata nel 2019 con la vendita di molte vetture di lusso che avrebbero consentito ricavi di 1,2 milioni di euro: a loro volta, le stesse autovetture sarebbero state comprate con nuove investimenti illeciti realizzati negli anni precedenti. Si tratterebbe, in pratica, di una catena infinita che avrebbero gonfiato il patrimonio del commerciante e consentirgli, tramite la mancata dichiarazione dei redditi, di mettere da parte molto denaro liquido pronto per essere reinvestito nuovamente. Il decreto firmato dalla Procura di Parma ha fatto consentito il sequestro di ricavi intorno ai 7,7 milioni di euro.

Nel materiale sequestrato figurano oltre 430mila euro in contanti e ben 61 orologi: la Ferrri 340 Mm Vignale Spider costruita da Maranello è un'aoto storica che negli anni '50 gareggiò in competizioni internazionali tra cui la 24 ore di Le Mans, Mille Miglia e il Trofeo Internazionale di Silverstone.

La Guardia di Finanza hanno effettuato perquisizioni che hanno riguardato anche altre sei persone (indagati in concorso) e tre aziende discolate tra le province emiliane di Bologna, Parma, Reggio Emilia ma anche a Cremona e Firenze.