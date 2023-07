"Festa mai autorizzata". L'ira del sindaco di Forte dei Marmi per il party dei vip

Marco Bocci, Laura Chiatti, Rudy Zerby, Leonardo Bonucci e famiglia. Erano tanti i volti noti che sabato scorso si sono ritrovati al bagno Annetta di Forte dei Marmi per un evento glamour, che però non era stato autorizzato - almeno nelle modalità - dall'amministrazione comunale. Così sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e il party dei vip è diventato un caso.

La denuncia è arrivata dal sindaco di Forte dei Marmi che, all'indomani della festa sulla spiaggia, ha diramato una durissima nota contro gli organizzatori dell'evento. Dopo avere preso visione di foto e video circolati sui social network, che mostravano un party ben diverso da quello per il quale era stata chiesta l'autorizzazione, il sindaco Bruno Murzi ha tuonato: " La festa, così come si è svolta non è mai stata da noi autorizzata e coloro che l'hanno organizzata ne erano ben consapevoli. Purtroppo, c'è chi in barba alle regole del nostro Paese fa come gli pare credendo di passarla liscia ".

La festa e le autorizzazioni

Secondo quanto riferito dal Comune nella nota diramata su Facebook, lo stabilimento balneare e gli organizzatori (una azienda lombarda del settore arredamento) avevano fatto richiesta per l'organizzazione di una cena - come previsto dall'ordinanza del 26 aprile 2023 - e la conseguente installazione di una pedana, di un impianto di diffusione sonoro, di un impianto di illuminazione dell'area e tappeti di cocco oltre all'autorizzazione per l'ingresso sulla spiaggia di un mezzo per trasportare tutte le attrezzature. " Solo questo era stato autorizzato e nulla di più", chiarisce il primo cittadino nella nota. In realtà, sabato sera, sulla spiaggia del Forte è avvenuta un galà in piena regola, come riportano i giornali locali. "Tavoli apparecchiati quasi in riva al mare, un palco invece di una pedana, troni, dj e performance di acrobati con musica alta e addirittura l'esposizione di un veicolo sulla spiaggia di un noto brand automobilistico di lusso ", riferisce ancora il comunicato del sindaco con tanto di foto del bolide parcheggiato sulla battigia.

La polizia municipale e le responsabilità