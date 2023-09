Il Festival Internazionale del Documentario “Visioni dal Mondo” a Milano dal 14 al 17 settembre

In programma a Milano, da giovedì 14 a domenica 17 settembre 2023, il Festival Internazionale del Documentario “Visioni dal Mondo”. Un appuntamento annuale che vede, per questa edizione, impegnate tre sedi della cultura milanese, Teatro Litta come sede del Concorso Italiano, del Panorama Fuori Concorso e di Visioni Incontra che si svolgeranno online e in presenza, la sezione Industry del Festival dedicata al settore e rivolta ai professionisti, curata da Cinzia Masòtina, responsabile dell’area consultiva e di coordinamento; Cineteca Milano Arlecchino con film documentari internazionali selezionati per il Concorso Internazionale; Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci con la seconda edizione di Visioni VR, il concorso dedicato ai documentari in realtà virtuale ed esperienze interattive.

Ideatore, fondatore e direttore del Festival, Francesco Bizzarri, direzione artistica dell’edizione 2023 Maurizio Nichetti, autore cinematografico con grande interesse per in cinema del reale, ospite d’onore Roberto Andò, regista e scrittore, insignito del Premio alla Carriera Visioni dal Mondo 2023. Organizzato dalla società di produzione Frankie Show Biz, patrocinato da Regione Lombardia, Rai, dall’Associazione dell’autorialità cinetelevisiva 100autori, Cna Cinema e Audiovisivo, con il supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano.

Main sponsor Gksd Investment Holding Group, sponsor Bnl Bnp Paribas e Pirelli, media partner sono Rai Cultura, Rai Documentari, e Radio 24; Il Festival è realizzato con il sostegno di Rai Cinema, e la collaborazione di Luce Cinecittà, Lombardia Film Commission, Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, MYmovies.it, CoPro, The Israeli Coproduction Market, DOK.fest München, Image Building, Cineteca Milano Arlecchino e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci come cultural partner. Il Festival è associato all’Afic – Associazione Festival del Cinema Italiano e si svolge nell’ambito di “Milano è Viva”, il palinsesto promosso dal Comune di Milano con l’obiettivo di sostenere lo spettacolo dal vivo.

Dice Maurizio Nichetti: “In un mondo audiovisivo in cui anche i cartoni animati per bambini seguono ritmi frenetici, alla continua ricerca di “adrenalina per gli occhi” noi pensiamo si debba tornare all’ascolto delle storie per saperle comprendere per poterle condividere”.

Sottolinea Francesco Bizzarri: “Il palinsesto del 9° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, conferma ancora una volta il forte legame di Milano con il comparto audio-visivo. Un legame unico, innovativo e produttivo che rende la nostra città un palcoscenico eccezionale di creatività, capacità e saper fare. Anche questa quattro giorni di Visioni dal Mondo – continua Bizzarri – con le anteprime, i temi indagati attraverso i 38 film documentari di forte impatto che abbiamo selezionato e i talk in calendario, conferma il coraggio e la forza del nostro Festival di intercettare i cambiamenti e di far conoscere gli aspetti inediti del cinema della realtà. Quest’anno sarà in modo ancora più forte grazie al tema che abbiamo scelto e che accompagnerà la nona edizione di Visioni dal Mondo “Ascoltare con gli occhi”. Un invito a sintonizzare la mente, gli occhi e il cuore per vivere intensamente e comprendere nel profondo i film documentari che raccontano la vita con un linguaggio audiovisivo completamente libero. Perché un vero osservatore è colui che ascolta anche attraverso gli occhi”.

Il Festival si pone l’obiettivo di promuovere il documentario non solo come informazione e racconto del mondo con film documentari italiani e internazionali, sull’attualità, sugli eventi della storia, della quotidianità, dei luoghi e grandi biografie, ma anche come forma d’espressione artistica e originale, il cinema del reale. Le anteprime dei film in programma sono 38, i registi saranno presenti in sala per rispondere alle domande del pubblico.

La pellicola d’inaugurazione del festival, al Teatro Litta, alle 20.30 del 14 settembre, sarà il film documentario “The Stones and Brian Jones”, diretto da Nick Broomfield, che racconta la vera storia di Brian Jones, fondatore dei Rolling Stones, il suo genio creativo che fece il successo della band, gli anni Sessanta, le incomprensioni e la morte per droga avvenuta a soli 27 anni. In occasione del centenario della nascita del regista Francesco Rosi in programma la proiezione del documentario “Il Cineasta e il labirinto”; nelle sale anche le proposte, “Scab Vendor” di Lucas de Barros e Mariana Thomé, il documentario che racconta la vita di Jonathan Shaw, il famoso tatuatore che ha cambiato il mondo dei tatuaggi negli anni Ottanta; “Make People Better” di Cody Sheehy, sulla figura dello scienziato cinese He Jiankui; “Until the Sun Dies” di Jonas Brander, sulla condizione umana: la bellezza della vita e della resistenza che cade in un soffio nella morte e nella distruzione; “Dino Meneghin. La storia di una leggenda” di Samuele Rossi, prodotto da Solaria Film ed Echivisivi, in collaborazione con Rai Documentari, un viaggio in una delle più emozionanti storie dello sport italiano; “Wartime Notes”, della regista Barbara Cupisti, un viaggio alla ricerca di un senso all’inutilità della guerra; “Baghdad on Fire”, del regista Karrar Al-Azzawi, un viaggio intimo e drammatico che segue Tiba, una giovane donna irachena di diciannove anni che lotta per la libertà e l’uguaglianza; per citarne alcuni.

Il tema di questa nona edizione è “Ascoltare con gli occhi”, l’immagine dell’iride dell’occhio al centro della presentazione per accentuare il significato di sentire con attenzione, percepire, osservare, usare la mente, gli occhi e il cuore per comprendere in tutti i loro contenuti i film documentari e farne tesoro per la propria crescita esperenziale.

Il Concorso Visioni VR si affianca alle altre sezioni previste, il Concorso Italiano con due categorie rivolte ai cineasti italiani, una per i lungometraggi e l’altra per le opere prime; il Concorso Internazionale dedicato alle produzioni indipendenti straniere; il Concorso Visioni Incontra riservato ai progetti documentari ancora nella fase work in progress o in final development; selezionerà i film e i documentari italiani e internazionali in realtà virtuale lineare ed esperienze interattive, con particolare attenzione a quelli sulle tematiche della realtà contemporanea, della globalizzazione, del cambiamento climatico, delle scienze e dell’innovazione tecnologica. Come di consueto Il premio Visioni VR 2023 sarà assegnato dal pubblico presente. La giuria di qualità formata da stampa e influencer assegnerà invece due menzioni speciali.

Oltre a eventi speciali, workshop, master class e incontri, il Festival anche quest’anno offrirà la possibilità di seguire le anteprime sul sito ufficiale attraverso le sale web della piattaforma streaming italiana MYmovies.