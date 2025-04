Fiera Milano acquisisce il 51% di Expotrans e potenzia i servizi di logistica

Fiera Milano potenzia l’offerta dei servizi fieristici con la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Expotrans Spa, società leader in Italia nei servizi di logistica per fiere, congressi ed eventi internazionali. Operazione che si inserisce nella strategia delineata dal Piano Strategico 2024-2027, che prevede l’espansione del gruppo lungo la catena del valore e il rafforzamento del posizionamento di Fiera Milano come fornitore di servizi integrati per espositori e organizzatori di eventi. L’acquisizione di Expotrans punta, in particolare, a internalizzare la gestione della logistica fieristica, ottimizzando i flussi di movimentazione merci all’interno del quartiere espositivo di Rho e ampliando l’offerta nei servizi di spedizione nazionale e internazionale a espositori e organizzatori.

“L’integrazione di Expotrans nel nostro ecosistema rappresenta un’evoluzione naturale nel percorso di crescita di Fiera Milano. La movimentazione delle merci è un elemento strategico per garantire efficienza, sicurezza e qualità nei grandi eventi, e poter contare su una società leader in questo settore ci permette di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come fornitore di servizi integrati - commenta Francesco Conci, amministratore delegato di Fiera Milano -. Questo ci consente di offrire agli espositori e agli organizzatori un’esperienza sempre più fluida e completa, combinando la logistica con gli altri servizi di allestimento e progettazione”.

“L’obiettivo è sviluppare un sistema integrato capace di rispondere in modo ancora più efficace e competitivo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, consolidando il ruolo di Fiera Milano come punto di riferimento per l’industria fieristica e congressuale - aggiunge Conci -. Con l’ingresso di Expotrans nel perimetro del gruppo, desidero rivolgere un caloroso benvenuto ai colleghi e al management della società in questa nuova fase di collaborazione, un percorso condiviso che rafforza la competitività reciproca e consolida la proposta di valore per i nostri stakeholder”.

“Dopo oltre 20 anni di collaborazione tra Fiera Milano ed Expotrans, l’operazione in essere rappresenta un ulteriore passo verso il perfezionamento dell’offerta di servizi integrati a organizzatori, espositori e allestitori di fiere internazionali - spiega Guido Fornelli, amministratore delegato di Expotrans -. L’obiettivo è offrire agli espositori italiani le migliori competenze per agevolare la loro partecipazione a fiere estere, e agli operatori stranieri soluzioni complete che incentivino l’interesse a esporre nel nostro Paese. Entrare a far parte del Gruppo Fiera Milano moltiplicherà le possibilità di sviluppo della nostra attività internazionale e darà ulteriore impulso a piani di investimento in soluzioni informatiche che accompagnino l’offerta dei nostri servizi, migliorandone l’efficienza e la sostenibilità, a beneficio di tutti i nostri stakeholder”.

Expotrans, con oltre 30 anni di esperienza, è un punto di riferimento nella logistica per il settore fieristico e degli eventi. I principali servizi includono spedizioni fieristiche con gestione di trasporti nazionali e internazionali con una rete logistica capillare; logistica di piattaforma con movimentazione merci, magazzinaggio e noleggio attrezzature all’interno delle fiere; logistica opere d’arte (Fine Arts)con servizi specializzati di imballaggio, trasporto e consulenza doganale; general cargo ovvero spedizioni internazionali marittime ed aeree con soluzioni personalizzate anche per materiali di alto valore.

Nel 2024, Expotrans ha generato un fatturato di 28,7 milioni di euro, con un Eb inda di 2,2 milioni di euro. Al 31 dicembre 2024, la disponibilità finanziaria netta risultava positiva per circa 3,8 milioni di euro. La società ha sede legale a Roma, con uffici operativi a Milano, Bologna, Parma, Rimini e Vicenza.

L’integrazione di Expotrans permetterà a Fiera Milano di estendere la copertura della catena del valore, garantendo un miglior presidio sui clienti e rafforzando l’offerta di servizi integrati; integrare un servizio fieristico essenziale aumentando la qualità e la soddisfazione dei clienti; internalizzare i margini generati dalle attività logistiche all’interno del quartiere fieristico, aumentando la redditività complessiva; presidiare direttamente un’attività ad elevato impatto sulla sicurezza fisica, garantendo un controllo più efficace dei processi di movimentazione merci.

L’acquisizione consentirà di ampliare la copertura tra gli espositori, grazie a un’azione commerciale più strutturata sugli organizzatori di eventi, favorendo una maggiore penetrazione dei servizi logistici lungo tutta la catena del valore. L’acquisizione di nuove commesse sia per eventi interni sia per quelli esterni al quartiere fieristico, estendendo il perimetro di attività e consolidando la presenza dell’azienda nel mercato. Un ulteriore beneficio deriverà dalla fidelizzazione degli espositori che partecipano a manifestazioni internazionali, i quali potranno affidarsi a Expotrans anche per la logistica legata alla partecipazione ad eventi all’estero. Infine, l’integrazione consentirà di implementare un sistema più efficiente e sicuro per la gestione del traffico dei veicoli all’interno del quartiere.

L’operazione prevede l’acquisizione del 51% del capitale di Expotrans e l’esercizio delle attività di direzione e coordinamento da parte di Fiera Milano, consentendo il consolidamento integrale della partecipazione - si sottolinea in una nota -. Avverrà per un valore di 6,3 milioni di euro, da versare al closing, previsto entro il secondo trimestre 2025, prevedendo un aggiustamento di prezzo in funzione principalmente della posizione finanziaria netta. L’intero corrispettivo sarà finanziato con risorse di cassa disponibili.

L’accordo prevede un’opzione Put/Call sul restante 49% delle quote, esercitabile all’approvazione del bilancio 2028, con un valore massimo di 13,7 milioni di euro per le quote restanti, oltre alla posizione finanziaria netta, portando l’operazione a un valore complessivo massimo di 20 milioni di euro. Questa struttura è finalizzata a garantire la stabilità manageriale e il trasferimento del know-how, assicurando il commitment dell’attuale management e una solida continuità gestionale.