Firenze, arrestato 31enne scappato dai domiciliari per truffare gli anziani

Un uomo di 31 anni è stato arrestato, a Firenze, dopo essere scappato da Napoli, sua città d'origine in cui si trovava agli arresti domiciliari. Il 31enne è stato colto in flagrante dagli agenti della Squadra Mobile fiorentina dopo che aveva rubato, con l’inganno, 250 euro ed altri oggetti di valore ad una signora di 85 anni. I poliziotti hanno recuperato tutta la refurtiva scoprendo che un’altra donna anziana era stata vittima del malvivente dato che sono stati trovati degli oggetti che le appartenevano.

La polizia ha condotto il truffatore nel carcere di Sollicciano (Firenze) dato che si trattava di un ricercato che si vede anche accusato di truffa aggravata.

L’evasione e la truffa

Qualche giorno fa, il 31enne si trovava nella sua abitazione di Napoli dove scontava gli arresti domiciliari. La dinamica della fuga da casa sua e dal capoluogo campano è ancora incerta ma sembra che si sia allontanato dal suo domicilio senza destare alcun sospetto e riuscendo a trovare un mezzo per raggiungere Firenze.

La Squadra mobile di Napoli, resasi conto della fuga dell’uomo, ha immediatamente lanciato l’allarme anche alle questure delle altre città italiane temendo che il malvivente volesse darsi alla latitanza e scappare il più lontano possibile. Il 31enne, in realtà, aveva raggiunto il capoluogo toscano per dedicarsi ad un’attività criminale in una nuova città e così, per non perdere tempo, aveva deciso di truffare gli anziani mediante un escamotage molto in voga, ultimamente, tra coloro che vivono di rapine ai danni degli over 70.

L’uomo ha contattato una donna di 85 anni, residente nel quartiere Isolotto, e le ha comunicato che suo figlio aveva fatto un incidente stradale e ne era stato lui la causa. Il 31enne ha detto alla signora che il figlio aveva investito un ragazzo in scooter, provocandogli gravi ferite, e per questo rischiava di finire in carcere a meno che la donna non avesse elargito dei denari per evitare ciò. Il malvivente ha detto alla signora di essere l’avvocato del figlio e per questo avrebbe dovuto consegnargli dei soldi e degli altri oggetti di valore, possibilmente in oro, dicendo che sarebbe passato da lì a breve per ritirare il tutto.

L’arresto

Il truffatore si è presentato a casa della signora, la quale gli ha consegnato oltre 250 euro in contanti, il bancomat, il cellulare ed anche diversi gioielli, tra cui anche quelli indossati al momento. L’uomo ha lasciato l’abitazione della donna convinto di averla fatta franca ma, poco dopo, è stato braccato dagli agenti in abiti civili della questura, già sulle tracce dei truffatori di anziani. I poliziotti hanno recuperato tutta la refurtiva che hanno subito riconsegnato alla 85enne, ma nello zaino del malvivente hanno anche trovato dei gioielli appartenenti ad una signora di 91 anni, residente in Piazza delle Libertà, che era stata circuita poco prima.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno saputo che l’uomo era evaso dai domiciliari a Napoli e per questo l’hanno portato nel carcere di Sollicciano.