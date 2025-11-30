Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da taglio

Marito e moglie sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa, in via Orsini: sui corpi c'erano ferite compatibili con un'arma da taglio. L'uomo aveva 74 anni, la moglie 68 anni.Sul posto i carabinieri che stanno accertando la dinamica. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, a partire da quella di un'aggressione, con duplice omicidio, oltre a quella di un nuovo caso di omicidio-suicidio fra coniugi.
Articolo in aggiornamento
