Can Yaman a cena con Lorena Ramiro, Belen lascia l'intervista, Wanda e il debito di Icardi

Weekend tempo di gossip. C'è chi fa parlare di sé prima di Sanremo (Can Yaman), chi perde la pazienza (Belen Rodriguez), chi accusa (di nuovo) l'ex (Wanda Nara) e chi, invece, ha festeggiato il compleanno prima del tempo (Melissa Satta)

Nuova fidanzata per Can Yaman? Le foto a cena con l'influencer Lorena Ramiro

Can Yaman si prepara a salire sul palco del teatro Ariston (nella prima serata del Festival di Sanremo) alimentando il gossip. L'attore turco è stato paparazzato a Madrid in compagnia di una nota influencer spagnola, Lorena Ramiro, e le foto dell'incontro romantico (una cena nell'hotel dove Can alloggiava per lavoro) hanno fatto il giro del web e siccome l'invidia è una brutta bestia Lorena è finita al centro di critiche, insulti e minacce. Così l'influencer si è difesa su TikTok: "Non ho ucciso nessuno, non ho distrutto nessuna famiglia, non ho fatto nulla di male. Non c'è nulla per cui debba scusarmi. Sono uscita a cena come faccio quasi tutti i fine settimana, ho 22 anni, sono single, mi piace godermi la vita e non ho intenzione di scusarmi per questo. Che è bello (Can, ndr), sì. Che è sexy, anche. Che mi sono divertita, incredibile. Credo che nessuna nel mio caso avrebbe detto di no". Non fa una piega.

Wanda Nara contro Icardi: "Ha un debito enorme che continua ad aumentare"

Ci risiamo. Wanda Nara si scaglia ancora una volta contro l'ex marito. Dopo avere detto che le cose con il calciatore andavano decisamente meglio (notizia poi smentita da Icardi), l'argentina è tornata a polemizzare contro Maurito. "Se paga il mantenimento, il problema è risolto e addio avvocati", ha fatto sapere Wanda. Insomma la questione sarebbe tutta economica: Mauro non starebbe rispettando gli accordi sul mantenimento delle figlie e Nara non è rimasta in silenzio. Il debito di Maurito ammonterebbe a 600mila dollari: "È una cifra piuttosto spaventosa, ma gran parte sono interessi. Ogni giorno che passa senza che lui paghi, si accumula un'enorme montagna di debiti". Poi ha concluso: "Più problemi ci sono, più ci guadagnano e meno il conflitto viene risolto".

Belén Rodriguez abbandona l'intervista: "Non devo dimostrare nulla"

Belen e le interviste non vanno proprio d'accordo. Dopo la disastrosa chiacchierata con Vanity Fair dello scorso dicembre, l'argentina ha avuto una nuova defaillance questa volta con Il Messaggero. La showgirl stava rispondendo alle domande telefoniche della giornalista sul suo ritorno in tv alla conduzione di "Only Fun". Con lei in collegamento c'erano anche i Pampers suoi compagni sul palco, quando - all'improvviso - a seguito di una parola fuori posto Belen ha perso le staffe. "Rivincita? Io non lavoro per dimostrare nulla. Sono da vent'anni in tv. Questa intervista finisce qui", avrebbe dichiarato Rodriguez prima di chiudere la telefonata. Che caratterino.

Melissa Satta con Beretta alle Maldive: "L'età? Solo gli ignoranti pongono limiti"

Melissa Satta ha festeggiato 40 anni e per l'occasione è volata alle Maldive con il suo compagno Carlo Gussalli Beretta. Un viaggio romantico in un resort esclusivo, che li ha portati lontano da tutto e tutti ma non così tanto dagli haters, che non smettono di punzecchiarla sul tema dell'età del fidanzato. Tra l'ex velina e l'imprenditore ci sono undici anni di differenza ma guai a parlarle di toyboy.

Così, all'ennesima domanda sulla giovane età di Carlo comparsa sotto all'ultimo post Instagram, Melissa ha deciso di replicare per le rime: "La differenza d'età con il tuo compagno?Dettagli inutili che ai giorni d'oggi non hanno valore. Bisogna essere meno superficiali, pensare alla felicità e apprezzare quando si incontra una persona speciale.I limiti li pongono solo le persone ignoranti". Come mettere i punti sulle "i".