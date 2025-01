Firenze, la moschea raddoppia e "conquista" il centro storico. Ospiterà 800 fedeli

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'acquisizione dal valore stimato di 750mila euro raddoppia gli spazi della moschea di Firenze. Dopo l’acquisto di 400 metri quadrati negli ex locali di Banca Intesa, nella centralissima piazza dei Ciompi, la comunità islamica del capoluogo toscano ha infatti comprato uno spazio di eguale ampiezza situato in un immobile adiacente. L'operazione immobiliare aumenta così le proprietà a disposizione dei fedeli musulmani che ogni venerdì si ritrovano numerosi in città per la preghiera.

"Con l'acquisto dei nuovi locali, la moschea si allarga e potrà contenere fino a ottocento fedeli", ha spiegato al Corriere Fiorentino l'imam di Firenze, Izzeddin Elzir. Dopo la situazione precaria e lo sfratto dalla precedente sede di borgo Allegri, la comunità islamica di Firenze tira un sospiro di sollievo. Anche grazie a una capacità di spesa che in poco tempo le ha consentito di ritrovarsi con uno spazio da 800 metri quadri complessivi (includendo il più recente acquisto). Come ricostruisce la stampa locale, il primo edificio in piazza dei Ciompi - acquistato da Banca Intesa - era costato 1,2 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 750mila euro per l'attuale raddoppio. Per una spesa totale che sfiora i due milioni di euro. Tutti soldi arrivati attraverso l’autofinanziamento da parte dei fedeli musulmani, ha spiegato l'imam.

Dopo le frizioni che avevano accompagnato il primo acquisto, con la Lega che aveva chiesto chiarimenti sulle risorse investite ("Ci domandiamo da dove arrivano tutti questi soldi improvvisamente e chi siano i benefattori"), stavolta l'operazione immobiliare non sembra destare particolari reazioni. Del resto - commenta qualcuno - "meglio una situazione di questo tipo che una moschea abusiva". Dal centrodestra, anche il consigliere comunale Fdi Alessandro Draghi condivide questo orientamento, assicurando però che vigilerà sul rispetto delle regole per quanto riguarda le insegne esterne e le vetrofanie. "Siamo pur sempre in un centro storico tutelato dall'Unesco...".

I nuovi spazi adibiti a moschea non sono ancora operativi; prima di esserlo - ha spiegato ancora l'imam di Firenze - "dovremo ristrutturazione, dovranno essere buttati giù alcuni muri per permettere di creare una sala religiosa più grande". Si prevede il completamento dei lavori entro la prossima estate.