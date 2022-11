"Non ne sapevo nulla": denunciato per evasione famoso youtuber

Un famoso youtuber romano sarebbe stato denunciato per aver occultato al fisco più di un milione di euro. Lui assicura sui social di non sapere nulla e di essere in regola. Stiamo parlando di CiccioGamer89 che, secondo quanto emerso dalle indagini, negli ultimi cinque anni avrebbe dimenticato di dichiarare al fisco oltre un milione di euro di compensi. A scoprire la frode sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Roma che hanno poi denunciato alla procura di Roma per l'ipotesi di reato di omessa dichiarazione dei redditi e dell'Iva, avendo superato le soglie minime di punibilità previste dalla normativa penale-tributaria.

Oltre 2 milioni di iscritti al suo canale

Su segnalazione del Nucleo speciale entrate, le fiamme gialle del 1 Nucleo operativo metropolitano hanno svolto accertamenti sulla posizione fiscale sia dell'uomo, tra i più affermati youtuber italiani per numero di follower, soprattutto tra i ragazzi più giovani, con oltre 2 milioni di iscritti al suo canale, che della società a lui riconducibile, accertando l'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, nonostante avesse percepito attraverso bonifici dall'estero i compensi derivanti sia dalla semplice visualizzazione della striscia pubblicitaria, la cosiddetta "banner impression" veicolata sul canale YouTube, sia dall'apertura della pagina pubblicizzata, la "banner click-through".

L'attività ispettiva

Grazie a un paziente lavoro di analisi dei contratti di partnership stipulati con il colosso multimediale Google Ireland e con alcune agenzie di sponsorizzazione, i militari sono riusciti a ricostruire analiticamente il volume del fatturato dell'imprenditore e della società. Una volta terminate le attività ispettive sarebbe stato appurato l'omesso versamento di imposte dirette per oltre 400mila euro e dell'Iva per circa 160mila euro. Come risulta, l'attività in questione si inquadra in una più ampia azione svolta dalla Guardia di Finanza della Capitale a contrasto dell'economia sommersa che, oltre a sottrarre ingenti risorse finanziarie allo Stato, altera le regole del mercato e danneggia i cittadini e gli imprenditori onesti.

"Sono caduto dal pero"