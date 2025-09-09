Le foto romantiche tra i girasoli finiscono in rissa: sposi aggrediti dal proprietario del terreno

Una vicenda che sembra tratta da un film, quella che ha visto come protagonisti due neo sposini in cerca dello scatto perfetto per immortalare il giorno più importante della loro vita: un campo di girasoli sembrava aver offerto loro lo scenario migliore, se ciò non avesse irritato il proprietario, il quale, per nulla contento dell'intrusione, li ha aggrediti.

I fatti si sono verificati in un terreno sito nelle campagne di Segni, piccolo comune della città metropolitana di Roma. Poco dopo la conclusione della cerimonia religiosa ad Anagni, marito e moglie si stavano recando in auto verso i Castelli Romani per raggiungere il luogo in cui avevano organizzato il rinfresco per i loro ospiti.

Lungo la strada, tuttavia, avevano fatto una tappa intermedia per fare qualche scatto con l'auto cabrio affittata per le nozze. Concluso il servizio fotografico e ripreso il viaggio verso il ristorante, tuttavia, la loro attenzione sarebbe stata attratta da un suggestivo campo di girasoli, la location perfetta per completare l'album dei ricordi.

Gli sposi e i loro testimoni hanno iniziato a mettersi in posa, mentre il loro fotografo originario di Ferentino cercava di trovare l'inquadratura perfetta in uno scenario decisamente suggestivo. Marito e moglie, tuttavia, non avevano fatto i conti col proprietario del terreno, un uomo sulla sessantina, il quale, dopo aver raggiunto gli intrusi, avrebbe intimato loro di andarsene.

Secondo la denuncia presentata ai carabinieri di Ferentino, a nulla sarebbe servito provare a spiegare al contadino il motivo di quell'intrusione, anzi: ancora più furioso, l'uomo avrebbe cercato di strappare la macchina fotografica, originando una colluttazione. I testimoni, sempre stando a quanto riferito in sede di denuncia, sarebbero intervenuti in soccorso degli sposini in difficoltà, riuscendo a fatica ad allontanare il proprietario del campo di girasoli.

Invece di raggiungere il luogo del ricevimento, marito e moglie si sono quindi recati in ospedale per farsi refertare per via delle lievi escoriazioni riportate nella colluttazione.

La denuncia per minacce e lesioni è arrivata il giorno successivo da parte del fotografo, ma l'uomo era stato preceduto dal contadino, che aveva già depositato la sua 24 ore prima nei confronti sia del fotografo che di marito e moglie per il reato di violazione di proprietà privata. Sarà ora un giudice a stabilire le reali responsabilità di quanto accaduto.