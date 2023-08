Quell'insulto alla Meloni sulla cima del monte: l'ira degli alpinisti

Una frase offensiva rivolta al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, composta con la vernice spray di colore nero in alta montagna e direttamente sulla roccia. Questo è quanto è stato rinvenuto nelle scorse ore sui monti del Trentino Alto Adige, nei pressi della cima del Catinaccio d'Antermoia. A segnalare l'accaduto sono stati i vertici dell'Associazione rifugi del Trentino in una nota pubblicata sui social network, non nascondendo l'amarezza per l'episodio. E la segnalazione della scritta all'associazione, a sua volta, è stata effettuata da una guida alpina che ben conosce il posto. Si tratta nel dettaglio della cima più alta del cosiddetto "gruppo del Catinaccio" che fa parte delle Dolomiti: il rilievo in questione si trova in pratica al confine tra Trento e Bolzano e arriva a quanto pare a circa 3000 metri d'altezza.

Una meta particolarmente ambita per gli appassionati di alpinismo ed escursionismo, soprattutto nel periodo estivo. E al termine di una salita in montagna all'apparenza come tante altre, la guida sopracitata non ha potuto fare a meno di notare le due parole disegnate con la bomboletta spray sulla roccia: "F**k Meloni", si leggeva distintamente. Un insulto composto con tutta probabilità da qualche escursionista di passaggio e per questo sarà ad occhio e croce particolarmente difficile rintracciarne l'autore. E l'uomo non ha affatto nascosto l'irritazione per la scoperta, puntando quindi il dito contro i vandali per l'iniziativa in sè e per lo scarso rispetto mostrato anche nei confronti della montagna, oltre che della persona. Ha poi provveduto come detto a mettere al corrente di quanto scoperto anche l'Associazione dei rifugi, dalla quale è arrivata una ferma e netta condanna del gesto.