Ecco perché due aerei militari hanno sorvolato Milano: pronto lo show delle Frecce Tricolori

Occhi al cielo questa mattina a Milano per ammirare lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Stamani è infatti avvenuto il sorvolo preliminare che prelude allo spettacolo che si terrà il prossimo primo di ottobre. Grande emozione, dunque, nel capoluogo meneghino mentre gli aerei sfrecciavano, compiendo la loro ricognizione.

Siamo vicini a un traguardo importante. Il quattro ottobre, infatti, ricorreranno i cento anni dall'insediamento del primo storico Comando aeronautico a Milano. Per celebrare questo speciale anniversario, mercoledì primo ottobre la Pattuglia Acrobatica Nazionale si esibirà in un suggestivo show per onorare la città e ricordare l'orgoglio nazionale. Lo spettacolo è previsto per le ore 13.00, e naturalmente gli aerei passeranno sopra il Duomo. Proprio davanti al Duomo verrà allestito uno stand dell'Aeronautica militare.

Il quattro ottobre si terranno poi le celebrazioni del centenario presso l'Aeroporto Militare di Linate. Sarà possibile partecipare dalle 10.00 alle 18.00, e i visitatori troveranno ad attenderli mostre di velivoli, attività interattive, simulatori di volo, e modelli esposti. Per prendere parte all'evento è sufficiente registrarsi sul sito dedicato all'indirizzo www.aeronautica.difesa.it/eventi.

Dal momento che la data del primo ottobre si avvicina, nel corso della mattinata di oggi - lunedì 29 settembre - si è tenuto un sorvolo delle Frecce Tricolori, che sono passate sui cieli di Milano intorno alle 10.45-11.10. Si trattava di una formazione ridotta. I piloti hanno effettuato una ricognizione per prepararsi allo show che si terrà fra pochi giorni.

C'è grande attesa, dunque, per le celebrazioni del primo e del quattro ottobre.

"L'iniziativa rientra nel programma di eventi organizzati dall'Aeronautica per celebrare il secolo di presenza nella metropoli lombarda, programma che culminerà sabato 4 ottobre con un open day all’aeroporto militare di Milano-Linate dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17)

", è quanto dichiarato dagli organizzatori al Corriere.