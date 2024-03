Far west a Frosinone, spari in un bar del centro: due morti e due feriti gravi

Far west a Frosinone, sparatoria tra la folla: bilancio di due morti e due feriti gravi. I fatti sono avvenuti attorno alle ore 19.30, all'interno dello Shake Bar di via Aldo Moro. Secondo le prime informazioni a disposizione, le persone ferite nel corso dello scontro a fuoco sono tutte di nazionalità straniera, albanese per la precisione. Due dei feriti, raggiunti alla testa e al torace, non ce l'hanno fatta nonostante l'immediato intervento dei sanitari del 118: uno è morto poco dopo l'agguato, l'altro non è sopravvissuto all'intervento chirurgico effettuato d'urgenza in ospedale. I due feriti, che versano in gravi condizioni, sono stati trasportati all'ospedale Spaziani. Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha annunciato che già per domattina è stata chiesta la convocazione urgente del Comitato per l'ordine e la sicurezza a cui parteciperà il Prefetto.

Secondo quanto reso noto in questa prima fase, subito dopo la sparatoria una persona è stata fermata dagli agenti della squadra mobile di Frosinone e portata in Questura. Lo scontro a fuoco sarebbe legato a una guerra tra bande rivali di narcotrafficanti, una composta da albanesi e l'altra da marocchini, che da anni si contendono il territorio. In base a una primissima ricostruzione, che dovrà essere confermata dalle autorità, le quattro vittime dell'agguato erano sedute attorno a un tavolo dello Shake Bar quando sono sopraggiunti i componenti della banda rivale: uno di loro ha esploso almeno dieci colpi da una pistola semiautomatica.