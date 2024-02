Fugge senza pagare dopo l'operazione ai glutei, la 38enne sparisce nel nulla

Un episodio a dir poco singolare quello accaduto in una clinica di Montesacro (Roma), dove una paziente, che si era da poco sottoposta ad un'operazione ai glutei, è scomparsa nel nulla senza pagare. Le autorità locali, a quanto pare, la stanno ancora cercando, ma della donna non è rimasta alcuna traccia.

L'intervento, poi la fuga

Stando alle informazioni raccolte dagli inquirenti, il fatto risale alla mattina dello scorso 14 febbraio. La 38enne romana si era rivolta alla clinica di Montesacro per fare un lifting ai glutei. Nella sarata dello scorso martedì aveva pertanto subito l'intervento, come richiesto, della durata di sei ore. L'operazione aveva un costo complessivo di circa 20mila euro.

Peccato che la donna avesse in mente ben altro. Dopo aver trascorso una sola notte di degenza, la mattina di San Valentino la 38enne è letteralmente fuggita dalla clinica, con ancora addosso quattro drenaggi, protesi e guaina applicata post-intervento. Naturalmente se ne è andata senza pagare quanto dovuto per la delicata e complessa operazione chirurgica. La paziente, infatti, aveva solo versato i mille euro d'acconto.

Alcuni operatori sanitari hanno riferito di averla vista salire a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze della clinica. Una volta caricata la donna, l'autista della vettura, probabilmente il compagno, ha messo in moto ed è partito. Il tutto sotto gli occhi increduli del personale della struttura sanitaria.

" Ci siamo stupiti tutti, io che non sono medico, ma soprattutto perché questa signora si è alzata, è andata via dalla clinica ed ha avuto anche la resistenza fisica di sottrarsi ai medici e agli infermieri che erano presenti che erano preoccupati anche per la sua tutela fisica. Ma lei candidamente si è infilata in macchina e si è portata via tutto, i drenaggi, la guaina e le protesi ", ha raccontato a Il Corriere della Sera l'avvocato Stefania Arduini. Del caso sono state ovviamente informate le forze dell'ordine, ma le ricerche non hanno dato i risultati sperati.

Sparita nel nulla

A distanza di qualche giorno ancora non si sa nulla della donna. Dopo averla identificata, gli agenti della polizia di Stato che stanno seguendo il caso si sono presentati alla porta della sua abitazione, a Formia, ma non l'avrebbero trovata in casa. La 38enne sembra effettivamente scomparsa nel nulla. Il poliziotti stanno continuando a cercarla nell'ambito della indagine che la riguarda.