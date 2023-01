La galleria di Napoli cade a pezzi: gravi accuse al Comune

La Galleria Principe di Napoli perde pezzi ed è oramai abbandonata al proprio destino, con l'amministrazione comunale che si disinteressa della evidente e conclamata situazione di abbandono e degrado. La grave accusa arriva dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha spiegato quella che sarebbe l'origine dei problemi della grandiosa struttura di via Ettore Bellini, costruita tra il 1873 e il 1883.

"Piove dentro"

Le immagini mostrano l'abbondante acqua piovana accumulatasi sul pavimento della Galleria a causa delle precipitazioni degli ultimi giorni. "Da dove piove?" , domanda il deputato. "Possibile che piova da qualche vetro del lucernario danneggiato. Peraltro qualcuno è mancante o è stato sostituito con plastica" , replica la voce fuori campo di colui che si sta occupando di riprendere le immagini della struttura.

Alle origini della situazione di degrado, spiega Borrelli dinanzi alla videocamera, è chiaramente l'amministrazione del comune di Napoli. E tutto questo per un motivo molto semplice. "Quando dicono che la differenza tra la Galleria Umberto I di Napoli e la Galleria Vittorio Emanuele di Milano è che il comune a Milano ha la sua totale gestione, bisognerebbe venire nella Galleria Principe di Napoli" , affonda il rappresentante dei Verdi, "il Comune qui ha la totale gestione, è tutta proprietà comunale".

L'accusa

"Il risultato? Piove dentro, lo scorso anno abbiamo dovuto far sostituirte le lampadine, ed è praticamente tutto chiuso, tranne qualche locale. Questa è la condizione della galleria. È una situazione surreale" , attacca ancora il deputato. "Si poteva e si può gestire in modo diverso ma non si vuole. Perché il comune di Milano, e io sono stato a Milano a verificare con l'amministrazione comunale, come la gestisce? Loro prendono in mano la situazione" , racconta Borrelli, "fanno gli affidamenti, decidono chi entra e chi non entra all'interno della Galleria dal punto di vista economico e funziona. Invece qua non funziona. Perché? Chi ha da mettere un amico, chi ha da fare un favore... e alla fine non si fa niente" . Peraltro, ricorda la voce fuori campo, "la prima sostituzione delle lampadine arrivò dopo una specie di colletta".