Gara di nuoto dei bambini, scoppia la rissa fra le mamme: morsi e tirate di capelli

Momenti di tensione al palazzetto dello sport di Bordighera (Imperia), dove si stava tenendo una gara di nuoto per bambini; nell'incredulità generale è infatti scoppiata una furiosa rissa fra mamme che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

Stando a quanto riferito, l'episodio si è verificato nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 31 maggio. Al palazzetto si stava tenendo l'ultima gara della competizione che andava a chiudere la stagione prima della pausa estiva, quando è accaduto l'impensabile. A gara conclusa, alcune mamme hanno raggiunto gli spogliatoi per aiutare le loro bambine a lavarsi, e sono cominciate a volare le prime parole pesanti. Due donne hanno iniziato a discutere animatamente e in breve la situazione è degenerata, e dagli improperi si è passati allo scontro fisico. Si è quindi scatenato il panico.

" Sono entrata e le ho viste che si tiravano i capelli e si picchiavano. Non so per quale motivo stessero litigando, ma vedendo le bambine terrorizzate ho cercato di fermarle ", ha raccontato a Il Messaggero un'altra mamma.

Malgrado l'intervento degli altri genitori non c'è stato modo di placare gli animi, motivo per cui è stato necessario contattare i carabinieri. Gli uomini dell'Arma si sono precipitati sul posto e hanno provveduto a calmare le due signore. Le donne, che si erano affrontate a suon di graffi, morsi e rabbiose tirate di capelli, avevano riportato delle ferite.

Una delle donne, in particolare, ha avuto necessità di essere accompagnata dalla Croce Azzurra al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera, dove le è stato assegnato un codice giallo. Un morso della rivale le aveva infatti lasciato una profonda ferita alla mano.

I militari hanno provveduto a identificare entrambe, e si stanno occupando delle indagini per ricostruire la vicenda.