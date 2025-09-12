Garbatella, paura al centro sociale "La strada": trovato ordigno esplosivo

Paura questa mattina al centro sociale La Strada, sito nel quartiere Garbatella, a Roma; è infatti stato rinvenuto un ordigno esplosivo. Le indagini degli inquirenti sono in corso.

L'allarme è stato dato stamani, quando l'ordigno è stato rinvenuto proprio dinanzi l'ingresso dell'edificio di via Francesco Passino. A quanto pare l'ordigno era già esploso, perché ne sono stati trovati dei resti, oltre a tracce di polvere da sparo. L'ipotesi è che sia stato fatto esplodere nella notte nel tentativo di sfondare la serranda che impediva l'accesso al centro sociale. Non solo. In prossimità dell'edificio, è stato affisso al muro uno striscione recante la scritta: "Dibattista puttana di Hamas" .

Le forze dell'ordine sono arrivate subito dopo la segnalazione, e hanno subito avviato le indagini. Naturalmente il fatto ha generato molta paura fra gli occupanti del centro sociale. Tutto fa pensare che si sia trattato di un atto intimidatorio dovuto alle crescenti tensioni per l'attuale situazione in Medioriente.

Gli inquirenti non escludano alcuna ipotesi e nelle prossime ore saranno acquisiti tutti i filmati registrati dalle

telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di arrivare presto all'identificazione dei responsabili. Lesono affidati agli agenti del commissariato San Paolo e agli uomini della Digos.