Genova, sorelle precipitano dal 4° piano. Una muore, l'altra è grave

Tragedia questa mattina a Genova, dove due sorelle sono precipitate dal quarto piano di un edificio nel quartiere di Sampierdarena. Una delle donne, purtroppo, non ce l'ha fatta, ed è morta a causa delle gravi ferite. Gravissima, invece, l'altra. Gli inquirenti stanno adesso cercando di capire che cosa sia accaduto.

Secondo quanto riferito sino ad ora, il terribile episodio si è verificato nel corso della mattinata di oggi, martedì 7 gennaio, al numero civico 16 di via Cantore. Sembra che le due sorelle siano cadute nell'androne del palazzo, facendo un volo di diversi metri, dato che si parla di quarto piano.

L'allarme è stato dato subito. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, gli agenti di polizia e i vigili del fuoco. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per una delle due giovani donne. La vittima, una 32enne, è infatti morta a causa delle gravi lesioni riportate. Gravissima, invece, la sorella, di cinque anni maggiore. La donna è stata stabilizzata sul posto e quindi trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova, dove è arrivata in codice rosso. Le sue condizioni sono molto serie.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell'accaduto.

Sembra che le sorelle, di nazionalità albanese, siano state rinvenute nel cortile interno del palazzo, dopo essere cadute da una finestra di piccole dimensioni. Ogni pista è aperta, ma al momento l'ipotesi più probabile è che la 32enne abbia tentato ile che l'altra abbia cercato di fermarla, finendo col cadere a sua volta.