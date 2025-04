Abbiategrasso, accoltellato nella notte: 21enne muore in ospedale, è caccia ai responsabili

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Lo hanno accoltellato per strada, lasciandolo agonizzante a terra. Il suo stato fin da subito è apparso disperato e alla fine non ce l'ha fatta: il 21enne egiziano, aggredito ad Abbiategrasso, nel Milanese, ha smesso di respirare. Il ragazzo era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Legnano e si trovava in gravissime condizioni. Nella tarda serata era stato trovato sotto il porticato di un palazzo di case popolari, con una grave ferita da arma da taglio al torace che lasciava poche speranze di sopravvivenza. E infatti è morto poco dopo il trasporto in codice rosso.

Stando a quanto riferito dall'Ansa, il 21enne aveva diversi alias e quindi non è ancora stato compiutamente identificato. Le sue impronte verranno confrontate con l'archivio dattiloscopico per dare nome e cognome alla vittima e vedere se avesse dei precedenti di polizia.

I soccorsi sono scattati verso le 2 in via Fusè, in una stradina di un complesso di case popolari che passa in un'area verde. Il giovane presentava ferite penetranti da arma bianca al torace e al braccio sinistro. È andato in arresto cardiaco; è stato rianimato e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ma a nulla sono serviti i tentativi di tenerlo in vita.

Sul luogo della tragedia sono arrivati tempestivamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per provare a fare luce su quanto accaduto. Un ruolo importante potrebbe essere svolto sia delle immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza sia dai dettagli forniti da chi ha assistito alla scena, ma - almeno per il momento - pare che l'area non sia coperta da telecamere e che non ci siano testimoni oculari. Motivo per cui non viene esclusa alcuna pista. La speranza è che i residenti della zona abbiano almeno visto o sentito qualcosa.

Nel frattempo, però, bisogna porre l'attenzione su alcuni particolari su cui bisognerà fare chiarezza. Il posto in cui il 21enne di origine egiziana è stato aggredito si trova a pochi passi da un complesso in cui vivono molte famiglie di nordafricani. La zona è nota per problematiche sociali e microcriminalità.

E poco dopo la violenza, un uomo di 56 anni si è presentato ai soccorritori e ha fatto sapere di essere statoda diverse persone che volevano rapinare la sua vettura. Ma allo stato attuale non è chiaro se i due episodi siano collegati tra loro o se siano del tutto casuali.