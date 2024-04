Giornata del Made in Italy, due eventi per il pubblico con Fondazione Fiera Milano

Lunedì 15 aprile è la Giornata Nazionale del Made in Italy e Fondazione Fiera Milano aderisce anche quest’anno all'iniziativa voluta dal ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana, in termini di design, cura, qualità dei materiali e delle lavorazioni. Per celebrarla Fondazione Fiera Milano ha organizzato un nuovo appuntamento con le “Passeggiate Urbane – Dalla Fiera Campionaria di Milano a Citylife a…”, percorso a tappe - su prenotazione alla mail archiviostorico@fondazionefiera.it - per scoprire la storia di alcuni luoghi che oggi sorgono sull’area ex Fiera e nei dintorni, L’appuntamento, promosso dall’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano, condurrà il pubblico alla scoperta di CityLife, quartiere della città che negli ultimi anni ha subito profonde trasformazioni dopo aver ospitato per oltre 80 anni una delle Fiere più importanti al mondo, da sempre luogo di innovazione e vetrina internazionale per il Made in Italy.

La partenza è prevista alle ore 10.30 dalla storica Palazzina degli Orafi di Largo Domodossola, sede di Fondazione Fiera Milano, e il percorso prevede una tappa a Palazzo delle Scintille per poi attraversare il parco pubblico fino alla fontana delle Quattro Stagioni in Piazza Giulio Cesare, proseguendo verso i grattacieli di Piazza Tre Torri e poi al Centro Congressi Allianz MiCo. Una passeggiata di grande interesse accompagnata dalla voce dell’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano per conoscere le più significative storie imprenditoriali e le novità produttive e tecnologiche presentate durante le fiere, un modo coinvolgente per comprendere meglio il passato, vivere il presente e immaginare il futuro del Made in Italy. Per ulteriori informazioni è necessario inviare una mail all’indirizzo archiviostorico@fondazionefiera.it.

Durante la giornata inoltre è previsto - sempre su prenotazione - l’Open Day di Accademia Fiera Milano, in via Gattamelata Gate 1, la scuola di formazione che offre master e corsi di aggiornamento per le professioni legate al mondo delle esposizioni e degli eventi, che aprirà le porte della sua sede dalle ore 10.00 alle 17.00 per entrare nelle aule, conoscere l’offerta formativa, incontrare docenti, studenti ed esperti del settore.

La giornata sarà l’occasione per scoprire la metodologia dei master di Accademia Fiera Milano: Progea, Master universitario di primo livello in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano dedicato alla formazione di figure professionali specializzate nell’ideazione, progettazione e organizzazione di fiere, eventi e punti vendita e Meed, Master universitario di primo livello in collaborazione con Sla-Scuola Politecnica di Design, percorso interdisciplinare che ha l’obiettivo di formare con il metodo del design thinking nuove figure professionali per il settore fiere ed eventi che uniscano un approccio progettuale del design con le competenze di management, marketing e comunicazione.

Per informazioni e prenotazioni è necessario inviare una mail all’indirizzo: accademia@fondazionefiera.

it; archiviostorico@fondazionefiera.it