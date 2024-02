Giuseppe e Karol, gli adolescenti scomparsi sono stati ritrovati a Olbia

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che ha visto come protagonisti Giuseppe Contini e Karol Canu, due ragazzi adolescenti di Olbia scomaparsi da giorni. Dopo incessanti ricerche da parte dei familiari, dei cittadini e delle forze dell'ordine, la coppia di minorenni è stata trovata nella serata di oggi, sabato 3 febbraio. I due sono provati, ma stanno bene.

Il ritrovamento

Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, Giuseppe e Karol erano nascosti nella chiesa di Santa Lucia, sita nella periferia di Olbia. Poliziotti e carabinieri sono riusciti ad arrivare a loro seguendo alcuni amici dei ragazzi, che stavano portando cibo e acqua ai compagni. La chiesetta, un edificio sconsacrato immerso nelle campagne sarde, deve essere apparso come il posto migliore in cui sparire.

Una volta trovati, i due ragazzi, in buone condizioni di salute anche se infreddoliti e leggermente denutriti, sono stati portati al commissariato di Olbia per essere interrogati. I genitori di entrambi sono stati informati subito della buona notizia. Sul caso indaga ora la procura dei minori di Sassari, che cercherà di comprendere le ragioni che hanno portato a questo allontamento volontario. Un allontamento durato quasi 10 giorni. Stando ad alcune indiscrezioni Karol e Giuseppe sarebbero scappati perché spaventati da qualcosa. Il resto è ancora ignoto.

"Sta bene ma è molto magro, quando ci ha visti si è messo a piangere e ci ha abbracciati" , ha dichiarato alle agenzie di stampa Antonello Contini, il papà di Giuseppe.

Le ragioni della fuga

Cosa hanno visto, o fatto, Giuseppe e Karol per decidere di scomparire? Secondo quanto filtrato sino ad ora, un amico dei ragazzi avrebbe rivelato di avere ricevuto una sorta di confessione da uno dei due, che gli avrebbe detto di aver fatto " un casino ". Resta però tutto da appurare. Su questa versione saranno interrogati i giovani interessati.

Ci sarebbe addirittura l'ipotesi di una rapina a mano armata nei confronti del proprietario di un negozio della zona, ma è tutto da verificare. Entrambi i ragazzi sono in stato di fermo. Le indagini sono coordinate da Laura Andrea Bassani.

Fine di un incubo

Grande sollievo per i genitori, che in questi giorni non hanno mai perso le speranze, continuando a lanciare appelli e dedicandosi instancabilmente alle ricerche. Giuseppe Contini e Karol Canu, di 15 e 17 anni, sono scomparsi lo scorso 25 gennaio e sino ad oggi hanno tenuto l'Italia col fiato sospeso.