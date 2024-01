Karol e Giuseppe, i ragazzi di 15 e 17 anni scomparsi da giovedì. Ansia a Olbia

Sono ore di grande ansia e tensione a Olbia, dove due ragazzi del posto risultano scomparsi da giovedì scorso. A far perdere le loro tracce sono Giuseppe Contini e Karol Canu, di 15 e 17 anni. I genitori sono sconvolti, e la comunità si stringe attorno a loro. Da giorni sono in corso le ricerche della coppia di adolescenti, ma al momento non si sa ancora nulla.

La scomparsa

Secondo quanto riferiscono i quotidiani locali, i due amici Giuseppe Contini e Karol Canu sono scomparsi giovedì 25 gennaio. Da allora non si sa più niente di loro. A quanto pare i due adolescenti sono stati visti l'ultima volta all'interno di un bar di Olbia, in via Roma. Poi nessuno dei due ha fatto ritorno a casa, e da quel momento è scattato l'allarme. Richieste di aiuto sono state inviate sui social, mentre i genitori dei ragazzi si sono rivolti agli agenti del commissariato di Olbia, denunciando la scomparsa. Dalla sera di giovedì sono partite le ricerche, che stanno coinvolgendo non solo la polizia, ma anche i carabinieri e altre rappresentanti delle forze dell'ordine.

Giuseppe e Karol sono letteralmente scomparsi nel nulla. Anche i loro telefoni cellulari risultano irrintracciabili dallo scorso giovedì. Chiaramente la speranza è quella di ritrovarli il più presto possibile, ma col trascorrere dei giorni la preoccupazione sale a dismisura e qualcuno comincia anche a temere il peggio. Nel corso della giornata di ieri, domenica 28 gennaio, parenti e amici dei ragazzi hanno organizzato una mobilitazione in via Barcellona, a Olbia, e insieme hanno fatto una ricognizione in alcune aree della città. Su Facebook, nel frattempo, è stato creato il gruppo "Giuseppe Contini, Karol Canu – Aiutiamo nella ricerca".

Le ricerche dei due adolescenti non si concentrano solo nella città di Olbia. Gli inquirenti stanno perlustrando anche i paesi limitrofi, così come le campagne vicine.

Come riconoscere i ragazzi

Nella speranza che qualcuno possa incontrare e riconoscere i ragazzi, sono state diffuse delle descrizioni sommarie dei due. Giuseppe è alto un metro e 80, pesa 75 chili e ha una cicatrice sul sopracciglio destro. L'ultima volta che è stato visto indossava jeans neri strappati, una felpa nera e rossa dotata di cappuccio, un piumino nero, stivaletti tipo Timberland di colore nero. Karol, invece, è alto un metro e 72 e pesa 70 chili. Il ragazzo è uscito l'ultima volta di casa con un cappello nero, felpa nera, pantalone di tuta nero, scarpe Nike nere. Ha un orecchino al lobo sinistro e una collana.

L'appello della mamma