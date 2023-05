"Non sa di cosa parla...". Il Pd si spacca sull'accoglienza migranti

Il governatore Pd della Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato di aver proposto al prefetto di adibire all'accoglienza dei migranti un edificio sostanzialmente inutilizzato posto sul territorio comunale di Prato. Una decisione che ha però colto di sorpresa un altro esponente "dem" di spicco, ovvero il primo cittadino pratese Matteo Biffoni. E quest'ultimo non le ha mandate a dire, non nascondendo una certa irritazione per non esser stato avvertito. Il centrosinistra, in Toscana, sembra insomma "spaccarsi" sull'accoglienza, stando perlomeno a questo botta e risposta "interno" concretizzatosi nelle scorse ore. Tutto è iniziato nel capoluogo toscano, a margine di una conferenza stampa: incalzato dai cronisti proprio sul tema dell'accoglienza, Giani si è detto favorevole al modello dell'"accoglienza diffusa" ed avrebbe individuato nell'edificio dell'ex-Creaf di Prato un potenziale luogo da trasformare in un centro di accoglienza straordinaria. Si tratta di uno stabile che in origine nacque come "incubatore" di start up avveniristiche, per un progetto mai decollato in toto.

La proposta del governatore Pd

Nell'ultimo biennio l'ex-Creaf è stato riutilizzato come centro vaccinale: numerosi i residenti che vi si sono recati per l'inoculazione del vaccino anti-Covid. E secondo il governatore, la struttura di proprietà della Regione potrebbe essere riadattata come Cas, se non addirittura come Cpr. "In Toscana, per affrontare il problema degli immigrati con quello che è il principio dell'accoglienza, prima di tutto non possiamo pensare di fare le gare al massimo ribasso con cifre risibili per la gestione dei Cas - le parole di Giani, riportate dal quotidiano La Nazione - nei giorni scorsi ho sentito il prefetto, che mi ha spiegato che a tale scopo si potrebbe adattare il Creaf. Abbiamo ragionato per come e perché potrebbe adattarsi, ma non può restare un gioco di rapporti individuali". Una proposta che non è piaciuta a Fratelli d'Italia, ricordando come poco tempo fa la giunta regionale avesse anticipato l'idea di trasformare l'ex-Creaf in un ospedale di comunità.

La replica stizzita del sindaco "dem"