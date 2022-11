Camion si schianta contro un ponte

Un camion si è schiantato questa mattina poco prima dell'alba contro un ponte sul Grande Raccordo Anulare. L'incidente si è verificato alle 4 di mercoledì 30 novembre sulla complanare all'altezza dell'uscita di Tor Bella Monaca. L'impatto molto violento non ha lasciato alcuna possibilità al conducente che è morto sul colpo. Per riuscire a estrarlo dalle lamiere ci sono volute circa due ore di lavoro dei vigili del fuoco. L'incidente è stato autonomo. Infatti, non ha coinvolto altri veicoli. Alle 9 le tre corsie principali e la complanare erano ancora chiuse. Questo perché il camion trasportava bottiglie di vetro che inevitabilmente a causa dello scontro si sono riversate sulla carreggiata invadendola e riempiendola di vetri. Per ripulire l'asfalto e mettere in sicurezza la strada ci sono volute diverse ore. La circolazione ne ha risentito ovviamente ed è stato consigliato di utilizzare i mezzi pubblici, a chi possibile. Non è ancora chiaro il motivo dell'impatto. Le ipotesi più avvalorate sono che il conducente abbia avuto un malore o un colpo di sonno.

I soccorsi

A dare notizia dell'incidente è stata Luceverde Roma che ha informato gli automobilisti di quanto successo e del fatto che l'uscita Tor Bella Monaca è momentaneamente chiusa per permettere alle forze dell'ordine di mettere in sicurezza la zona e ai soccorsi e vigili del fuoco di estrarre l'autista e fare i dovuti accertamenti. Di conseguenza è stato diramato l'invito a privilegiare l'utilizzo dei mezzi pubblici. I pompieri del Comando provinciale di Roma hanno ricevuto la segnalazione alla Sala Operativa e sono intervenuti con tre squadre. Presenti anche diverse auto della polizia stradale e un'ambulanza del 118. Inoltre, è stata necessaria anche una gru per rimuovere il mezzo pesante dalla carreggiata.