Happy Natale Happy Panettone, weekend con il re delle feste

Il dolce simbolo delle feste di fine anno torna protagonista a Happy Natale Happy Panettone, la manifestazione a ingresso gratuito che celebra la sua settima edizione sabato 29 e domenica 30 novembre nella splendida cornice liberty di Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47, che propone un viaggio tutto da assaporare per scoprire, accanto alla ricetta della tradizionale milanese, anche i migliori panettoni della Campania, un incontro tra Nord e Sud con showcooking e degustazioni a cura di maestri pasticceri e chef (per degustazioni e masterclass è obbligatoria la registrazione su Eventbrite).

Non solo, la sala Pavoni si trasformerà in una riproduzione di via San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi di Napoli mentre domenica andrà in scena una masterclass dedicata agli addobbi floreali di Natale. Sarà allestito anche un photo booth natalizio, un angolo magico dove divertirsi e lasciarsi trasportare dall’atmosfera delle feste con il pubblico che avrà la possibilità di scattare la propria foto ricordo del Natale, perfetta per inviare gli auguri più originali a amici e familiari, occasione per portare a casa non solo un’immagine, ma anche un sorriso e un ricordo autentico dell’atmosfera natalizia che caratterizza l’evento.

Inaugurazione sabato 29 novembre alle 10.30 seguita dall’inizio delle masterclass e dalla visita all’Esposizione dei Presepi, allestita grazie alla collaborazione dell’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sezione di Lainate e dei presepisti campani. Sabato e domenica sarà un susseguirsi di appuntamenti, presentati da Irene Colombo, conduttrice di Sweet Home, con chef e pasticceri che si alterneranno sul palco proponendo un viaggio tra il classico panettone, i dolci della tradizione campana e i piatti salati della tavola delle feste con degustazione finale. Gusti e sapori sempre nuovi in un percorso che, partendo da Milano, accoglie sulla tavola interessanti contaminazioni gastronomiche. Alcune delle specialità proposte potranno essere acquistate al termine delle masterclass: per ogni panettone o dolce venduto verranno devoluti 2 euro a Fondazione Serena Onlus - Centro Clinico NeMo - che promuove la ricerca clinica e sostiene l’attività terapeutica rivolta a patologie neuromuscolari. L’Associazione Panificatori Milanesi devolverà invece l’intero ricavato.

Happy Natale Happy Panettone è organizzato da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza insieme a Apci-Associazione professionale cuochi italiani con il supporto di Fondazione Fiera Milano, Mulino Caputo main partner ed è realizzato in collaborazione con Altoga-Associazione nazionale torrefattori, importatori di caffè e grossisti alimentari; Associazione panificatori milanesi di Confcommercio Milano-Coordinamento Filiera Agroalimentare, FuoriOrticola e

il contributo degli allievi del Capac-Politecnico del Commercio e del Turismo. Patrocinio di