Hockey olimpico in piazza San Babila con Fiera Milano

Fiera Milano porta i Giochi olimpici invernali nel cuore della città con Ice Hockey Playground by Fiera Milano, un evento aperto al pubblico che da oggi al 5 ottobre trasforma Piazza San Babila in un’arena olimpica. Per tre giorni, cittadini, famiglie, turisti possono partecipare gratuitamente a sessioni di training di hockey su ghiaccio sintetico, imparare le regole e giocare insieme alle atlete delle squadre femminili milanesi di hockey, Valchirie e Devils Milano. Una finestra divertente e curiosa che anticipa i Giochi, che porta i valori dello sport, della comunità e dell’inclusione nel cuore della città.

L’iniziativa, che ha il patrocinio dell’Assessorato allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, è anche l’occasione per il lancio del concorso a premi “Unlock the Olympic Winter Games”, che ogni giorno mette in palio biglietti per assistere alle gare di hockey su ghiaccio e di speed skating, discipline che saranno ospitate proprio all’interno delle venue olimpiche realizzate nel quartiere fieristico. (Per registrarsi alle sessioni gratuite di training: https://icehockeyplayground.fieramilano.it/)

Fiera Milano assume un ruolo di grande rilevanza nel contesto organizzativo del grande evento internazionale perché, oltre ad essere partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, sarà protagonista come venue olimpica, ospitando le gare di speed skating e quelle di hockey su ghiaccio, oltre alle attività di accoglienza per media e delegazioni internazionali. Un ruolo strategico per Fiera Milano che, oltre ad essere una piattaforma internazionale di business e cultura, è anche uno spazio capace di accogliere eventi sportivi di portata globale, lasciando un’eredità concreta per la città e per le nuove generazioni.

Le Olimpiadi non sono solo sport: sono storie, emozioni, futuro e occasione di rinascita: per le infrastrutture, per il turismo, per l’identità della città. Con oltre 5,3 miliardi di euro di impatto economico stimato per Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige – di cui 1,1 miliardi destinati alla spesa immediata sul territorio durante i Giochi, 1,2 miliardi a flussi turistici nei 12-18 mesi successivi e 3 miliardi di valore infrastrutturale – i Giochi sono già oggi un motore per il presente e per il futuro pronto ad accogliere più di 2 milioni di visitatori, con un'audience globale di 3 miliardi di persone.

"I Giochi Olimpici rappresentano uno dei momenti più alti di unità e condivisione a livello globale: un evento che supera confini e differenze, capace di riunire popoli e culture sotto i valori universali dello sport - dice Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano -. Con Ice Hockey Playground vogliamo portare a Milano un assaggio di questa straordinaria energia, avvicinando la città a uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del mondo. Le Olimpiadi sono anche un’occasione per investire sulla formazione dei giovani e per diffondere l’importanza dello sport come scuola di vita: un patrimonio di valori che resterà anche oltre i Giochi”.

“Essere partner della manifestazione significa contribuire a un progetto che si inserisce perfettamente anche nel nostro piano strategico, volto a sviluppare sempre di più il settore dell’intrattenimento e a diversificare le nostre attività - sottolinea Francesco Conci, ad e direttore generale di Fiera Milano -. L’eredità che queste Olimpiadi ci lasceranno ci permetterà di ampliare ulteriormente questo percorso, valorizzando le nostre venue e rafforzando il ruolo di Fiera Milano come piattaforma internazionale dove sport, cultura e spettacolo si incontrano e lasciano un segno duraturo”.

“Con Ice Hockey Playground la città fa un passo in più nella preparazione dell’atmosfera olimpica. Non è soltanto una pista da hockey in piazza: è un messaggio forte e chiaro. I Giochi di Milano Cortina 2026 saranno un patrimonio per tutta la città, capaci di lasciare in eredità non solo nuove infrastrutture, ma una rinnovata cultura dello sport - spiega ancora Martina Riva, assessore comunale a Sport, Turismo e Politiche giovanili -. Vogliamo che sempre più bambini, ragazzi e famiglie possano scoprire le discipline invernali e vivere lo sport come diritto e come opportunità di crescita. Accessibilità, inclusione e partecipazione sono il cuore dei valori olimpici: portarli oggi nel centro di Milano significa renderli concreti e vicini a tutti.

Un ringraziamento particolare a Fiera Milano per aver reso possibile questa iniziativa e per il ruolo che svolgerà, come partner olimpico e sede di gara, nel costruire una legacy che resterà a Milano ben oltre i Giochi”.