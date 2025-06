"I genitori sono insegnanti e non lavorano". E il bimbo viene escluso dal centro estivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un bimbo è stato rifiutato dal centro estivo perché figlio di due insegnanti. Pare assurdo, eppure le cose stanno proprio così. Dal momento che il padre e la madre del piccolo ricoprono entrambi il ruolo di docenti - e dunque non si trovano impegnati nel lavoro durante il mese di luglio - la richiesta di adesione al gruppo formativo è stata respinta.

Il caso, in provincia di Cesena, ha generato un'accesa polemica, e sta coinvolgendo politici locali e rappresentanti dei sindacati. Tutto è partito dalla denuncia della madre del bambino che ha poi riferito l'accaduto al Corriere Romagna. Dal momento che lei e il marito sono entrambi insegnanti, e la reperibilità non viene considerata un'attività lavorativa, il loro bambino non era stato accettato al centro estivo. La richiesta della famiglia, dunque, non è stata ritenuta prioritaria.

A intervenire è stata Maria Elena Baredi, assessore alla Scuola e ai Servizi per l'Infanzia, oltre che insegnante. Secondo la Baredi, il rifiuto nei confronti del bimbo non è dettato da pregiudizio, quanto piuttosto dall'applicazione di criteri "oggettivi, trasparenti e uguali per tutti". Questo perché "la semplice reperibilità del docente non rappresenta un'attività lavorativa in senso giuridico né amministrativo" . La situazione del bambino non è stata quindi ritenuta prioritaria, dato che il centro estivo è stato garantito ai figli di coloro che, al contrario, hanno dimostrato di essere in servizio nel mese di luglio.