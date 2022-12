"Ecco chi è". La foto choc della 18enne contro l'ex, lui la querela

Immagini sconvolgenti quelle postate da una ragazza di 18 anni sul proprio profilo Instagram. Immagini che, come racconta la giovane, mostrano lo stato in cui il suo ex fidanzato l'ha ridotta, dopo averla aggredita. Si tratterebbe, se le accuse si rivelassero vere, dell'ennesimo caso di violenza commessa contro una donna.

Il post sfogo sui social

A raccontare su Instagram la sua storia è una ragazza di 18 anni, una ex studentessa del liceo Tasso di Roma. Secondo quanto riportato da Repubblica, che sta seguendo la vicenda, la giovane ha cambiato istituto. Nel suo post-denuncia, pubblicato lo scorso 2 dicembre, la giovane condivide le foto del volto, gonfio per i lividi e per i graffi, e del proprio corpo, coperto da ecchimosi. " Chi è davvero il mio fidanzato? " si domanda, indicando appunto il fidanzato come responsabile.

La 18enne passa dunque a spiegare i fatti. La sera del 21 settembre 2022, quando non era ancora maggiorenne, il suo fidanzato l'aveva brutalmente picchiata. " Mi ha aggredita, spinta e sono caduta a terra ", afferma la giovane. Nessuna menzione, però, del luogo in cui si sarebbe verificato l'attacco. Oltre alle foto, la ragazza pubblica anche due video in cui sarebbero riprese alcune scene dell'aggressione. In uno di questi si sente la voce della 18enne, che implora qualcuno di smetterla, ma non viene inquadrato nessun volto. Nell'altro viene invece mostrata la casa dell'ex della giovane, su cui spicca la scritta "Infame".

Sulla storia deve ancora essere fatta luce. La giovane ha dalla sua parte un referto medico che certifica la violenza subita. Accompagnata in pronto soccorso dal padre la sera del 21 settembre, la giovane fu infatti visitata dai medici che riscontrarono tumefazioni e lesioni, oltre che un trauma cranico.

La denuncia ai carabinieri

Repubblica riferisce che la ragazza si è rivolta ai carabinieri di via Veneto, presso i quali ha sporto denuncia. Gli uomini dell'Arma hanno poi rivelato che la giovane aveva già denunciato quattro volte l'ex fidanzato per stalking. Nei confronti della giovane è stato attivato il codice rosso, mentre l'accusato, un ragazzo di 18 anni, è stato denunciato.

La contro-querela

Il post della 18enne ha naturalmente sollevato un polverone. Appreso l'accaduto, l'ex fidanzato ha subito denunciato la giovane per diffamazione, rispendendo le accuse al mittente.

Anche lui è ricorso a Instagram per dare la propria versione dei fatti. Il ragazzo racconta di aver chiuso la relazione con la ex da circa due mesi. Lei non avrebbe accettato la fine della loro storia, e avrebbe cercato di convincerlo a riprovare, ottenendo però un rifiuto. " Ciò che è scritto e raffigurato nelle foto e nei video è falso ", afferma il ragazzo. Le ferite, anche se reali, non sarebbe stato lui a provocarle, precisa.

Solo le indagini dei carabinieri potranno fare finalmente chiarezza.

Si mobilita il liceo Tasso

Mentre le forze dell'ordine stanno lavorando per far luce sulla vicenda, gli ex compagni della 18enne si sono già mobilitati per darle supporto.

In questi ultimi due giorni alcune studentesse dell'istituto Tasso hanno preso la parola durante la ricreazione per denunciare quanto accaduto alla loro compagna. Nel cortile del liceo è stato inoltre esposto uno striscione con la scritta: "Tasso femminista".