"So' artista da vent'anni". Imbratta il treno e deride il capotreno

Ennesimo episodio di degrado su un treno italiano, stavolta per mano di una donna italiana che è stata colta in flagranza dal capotreno mentre imbrattava il soffitto del convoglio dei pendolari da Civitavecchia a Roma. La donna, davanti agli attoniti passeggeri, si è arrampicata sui sedili e con un pennarello ha iniziato a tracciare linee sulla lamiera che compone la parte superiore del convoglio, finché non è arrivato il funzionario delle Ferrovie dello Stato a interrompere la sua attività.

" Dai, ognuno fa il lavoro suo. So artista da 20 anni. Eddai, fai finta che non mi hai visto. Devo chiamà l'avvocato mio? ", ha protestato col capotreno che, come da protocollo, l'ha invitata a seguirlo nel vagone di testa per svolgere gli accertamenti del caso. Immancabile la ripresa del momento e la condivisione sul gruppo Welcome to Favelas, da anni profilo in cui si raccolgono le stramberie italiche più eclatanti. Se chi vive a Roma può pensare che si tratti davvero di un'artista o, comunque, di una persona che con quel gesto tentava di fare un gesto dimostrativo o qualcosa del genere, basta leggere i commenti per rendersi conto che, in realtà, la verità è ben diversa e trova la sua affermazione nelle pieghe del degrado che Roma vive ormai da anni.